Джо Маззулла извинился перед Билли Донованом и Андре Драммондом после матча в Бостоне
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла извинился перед коллегой из «Чикаго» Билли Донованом и центровым «быков» Андре Драммондом после матча между командами в Бостоне.
Для выхода в плей-офф внутрисезонного турнира «Селтикс» нужно было сделать разницу «+23» и выше. Бостонцам пришлось намеренно фолить на Драммонде в четвертой четверти, чтобы добиться цели.
Маззулла обсуждал ситуацию с Донованом в паузе игры, а после финальной сирены извинился перед ним. Он также попросил разрешения поговорить с Драммондом, чтобы принести извинения и ему.
«Я извинился перед ними. Просто это была наилучшая возможность добиться поставленной цели», – отметил Маззулла.
что с лигой случилось?
Парень извини, но ты не умеешь кидать штрафные и фолить на тебе лучший способ добится результата. Вот уж извинился так извинился,