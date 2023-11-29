Джо Маззулла извинился перед Билли Донованом и Андре Драммондом после матча в Бостоне

Теги Бостон Чикаго НБА Билли Донован Андре Драммонд Джо Маззулла Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла извинился перед коллегой из «Чикаго» Билли Донованом и центровым «быков» Андре Драммондом после матча между командами в Бостоне.

Для выхода в плей-офф внутрисезонного турнира «Селтикс» нужно было сделать разницу «+23» и выше. Бостонцам пришлось намеренно фолить на Драммонде в четвертой четверти, чтобы добиться цели.

Маззулла обсуждал ситуацию с Донованом в паузе игры, а после финальной сирены извинился перед ним. Он также попросил разрешения поговорить с Драммондом, чтобы принести извинения и ему. 

«Я извинился перед ними. Просто это была наилучшая возможность добиться поставленной цели», – отметил Маззулла.

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12 комментариев
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Поникший Руй
Вчера на Деандре фолили, сегодня на Драммонде, НБА вернула в 2017
+21
0
+21
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Goddemic
Ответ 4eLOVE4iK
Сегодня еще Торонто на Клэкстоне сфолили, он 1 из 2 пробил и Жак Вон его просто заменил и выиграл игру )))
А что, игроков можно менять? Ого, Донован этого не знал, видимо)
+18
0
+18
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Swhat
А за что извиняться ?
+14
-1
+13
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4eLOVE4iK
Ответ Поникший Руй
Вчера на Деандре фолили, сегодня на Драммонде, НБА вернула в 2017
Сегодня еще Торонто на Клэкстоне сфолили, он 1 из 2 пробил и Жак Вон его просто заменил и выиграл игру )))
+7
0
+7
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quznez
Ответ Swhat
А за что извиняться ?
за доп.расходы на психотерапевта, у девчёнок так не принято, это очень обидно и больно, когда соперник продолжает набирать очки после +23.
+11
-7
+4
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quznez
что-то не слышал извинений от Дрим Тим 92’, например, которая везла всем по 43+ очков на ЧМ.
что с лигой случилось?
+6
-4
+2
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Mr.BadGuy
Я извинился перед ними. Просто это была наилучшая возможность добиться поставленной цели

Парень извини, но ты не умеешь кидать штрафные и фолить на тебе лучший способ добится результата. Вот уж извинился так извинился,
+2
-1
+1
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малюта скуратов
Ответ Поникший Руй
Вчера на Деандре фолили, сегодня на Драммонде, НБА вернула в 2017
Деандре кстати нормально штрафные начал бросать, по сравнению с тем, что было
+1
0
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smartass
Ответ Сергей Пузанков
Не помню, Попович извинился когда шпоры фолили на Шаке на первой секунде игры?
Когда в первой атаке сфолили - это был прикол деда. Все поржали и продолжили игру.
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crazybaklagan
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+1
-1
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Сергей Пузанков
Не помню, Попович извинился когда шпоры фолили на Шаке на первой секунде игры?
0
0
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