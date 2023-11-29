Главный тренер « » извинился перед коллегой из « » и центровым «быков» после матча между командами в Бостоне.

Для выхода в плей-офф внутрисезонного турнира «Селтикс» нужно было сделать разницу «+23» и выше. Бостонцам пришлось намеренно фолить на Драммонде в четвертой четверти, чтобы добиться цели.

Маззулла обсуждал ситуацию с Донованом в паузе игры, а после финальной сирены извинился перед ним. Он также попросил разрешения поговорить с Драммондом, чтобы принести извинения и ему.

«Я извинился перед ними. Просто это была наилучшая возможность добиться поставленной цели», – отметил Маззулла.