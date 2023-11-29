Игроки « » намеренно фолили на центровом « » в четвертой четверти матча между командами, несмотря на крупный перевес.

Бостонскому клубу нужно было улучшить разницу набранных и пропущенных очков для выхода в плей-офф из группы C, где на путевку в четвертьфинал также претендовали «Орландо» и «Бруклин». «Кельтам» необходима была разница «+23» и выше.

Драммонд реализовал 1 из 6 с линии, «Селтикс» в итоге удалось добиться цели (124:97), заняв 1-е место в группе. В четвертьфинале команда встретится с «Индианой».

Главные тренеры команд и поговорили между собой по ходу четвертой четверти. Маззулла объяснял коллеге, почему использует подобную тактику против Драммонда, несмотря на разгромный счет.

«Мне это не понравилось. Но вместе с тем я понимаю ситуацию Маззуллы. Он должен делать все во благо своей команды. Но когда есть такая разница в счете, то это очень неприятная ситуация для Драммонда.

Лига создала этот прецедент, когда сделала ключевой разницу набранных и пропущенных очков», – констатировал Донован.