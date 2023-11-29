«Селтикс» намеренно фолили на Драммонде, несмотря на крупный перевес в игре с «Буллс». Команде нужно было улучшить разницу для выхода в плей-офф
Игроки «Бостона» намеренно фолили на центровом «Чикаго» Андре Драммонде в четвертой четверти матча между командами, несмотря на крупный перевес.
Бостонскому клубу нужно было улучшить разницу набранных и пропущенных очков для выхода в плей-офф из группы C, где на путевку в четвертьфинал также претендовали «Орландо» и «Бруклин». «Кельтам» необходима была разница «+23» и выше.
Драммонд реализовал 1 из 6 с линии, «Селтикс» в итоге удалось добиться цели (124:97), заняв 1-е место в группе. В четвертьфинале команда встретится с «Индианой».
Главные тренеры команд Джо Маззулла и Билли Донован поговорили между собой по ходу четвертой четверти. Маззулла объяснял коллеге, почему использует подобную тактику против Драммонда, несмотря на разгромный счет.
«Мне это не понравилось. Но вместе с тем я понимаю ситуацию Маззуллы. Он должен делать все во благо своей команды. Но когда есть такая разница в счете, то это очень неприятная ситуация для Драммонда.
Лига создала этот прецедент, когда сделала ключевой разницу набранных и пропущенных очков», – констатировал Донован.
Ой ну извините, что расстроили парня. Видимо заставили его чувствовать себя неловко, когда отправляли кирпичи бросать на глазах у публики. Бедолага.
А может вы закроете Андрюшу на базе тренировочной на месяц, пока он не сделает 10 из 10?
Так будет не так обидно
Да и центровых там кроме Андре и Вуча нет