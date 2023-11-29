«Селтикс» намеренно фолили на Драммонде, несмотря на крупный перевес в игре с «Буллс». Команде нужно было улучшить разницу для выхода в плей-офф

Теги Бостон Чикаго Индиана НБА Билли Донован Андре Драммонд Джо Маззулла Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Игроки «Бостона» намеренно фолили на центровом «Чикаго» Андре Драммонде в четвертой четверти матча между командами, несмотря на крупный перевес.

Бостонскому клубу нужно было улучшить разницу набранных и пропущенных очков для выхода в плей-офф из группы C, где на путевку в четвертьфинал также претендовали «Орландо» и «Бруклин». «Кельтам» необходима была разница «+23» и выше.

Драммонд реализовал 1 из 6 с линии, «Селтикс» в итоге удалось добиться цели (124:97), заняв 1-е место в группе. В четвертьфинале команда встретится с «Индианой».

Главные тренеры команд Джо Маззулла и Билли Донован поговорили между собой по ходу четвертой четверти. Маззулла объяснял коллеге, почему использует подобную тактику против Драммонда, несмотря на разгромный счет.

«Мне это не понравилось. Но вместе с тем я понимаю ситуацию Маззуллы. Он должен делать все во благо своей команды. Но когда есть такая разница в счете, то это очень неприятная ситуация для Драммонда. 

Лига создала этот прецедент, когда сделала ключевой разницу набранных и пропущенных очков», – констатировал Донован.

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21 комментарий
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*MVP*
а может, чтобы таких ситуаций не было, это бревно научится штрафные бросать?
+89
-6
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Alexander Permyakov
"Я понимаю Мазуллу, но это очень неприятная ситуация для Драммонда".

Ой ну извините, что расстроили парня. Видимо заставили его чувствовать себя неловко, когда отправляли кирпичи бросать на глазах у публики. Бедолага.
А может вы закроете Андрюшу на базе тренировочной на месяц, пока он не сделает 10 из 10?
+66
-1
+65
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Fronda
А зачем при -20 в концовке выпускать ветерана Драммонда? Тем более в гостях у лидера НБА. Когда же еще играть третьему юниту и проспектам, как не в таких ситуациях. И, да, как показывает практика регулярки, свежесть резервистов довольно часто оказывается сильнее уставших стартеров соперника.
+39
0
+39
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Swhat
Лига должна принести официальные извинения Драмонду и вырезать из видео матча эпизоды с его штрафными. Бостану технарь. Чикаго отдать кубок.
Так будет не так обидно
+34
-1
+33
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kern-dll
Ответ *MVP*
а может, чтобы таких ситуаций не было, это бревно научится штрафные бросать?
За 10 сезонов или сколько там не научился, а тут вдруг научится?
+15
-1
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VKing24
Какой бедный Драммонд, пришлось на линию штрафных идти... Так можно и психику поломать! хах
+9
0
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Сел в машину и сгорел
Ответ Swhat
Лига должна принести официальные извинения Драмонду и вырезать из видео матча эпизоды с его штрафными. Бостану технарь. Чикаго отдать кубок. Так будет не так обидно
Драммонду приз победителя конкурса трёхочковых
+8
0
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4eLOVE4iK
Ответ Alexander Permyakov
"Я понимаю Мазуллу, но это очень неприятная ситуация для Драммонда". Ой ну извините, что расстроили парня. Видимо заставили его чувствовать себя неловко, когда отправляли кирпичи бросать на глазах у публики. Бедолага. А может вы закроете Андрюшу на базе тренировочной на месяц, пока он не сделает 10 из 10?
А вы уверены что он не кладет на тренировках 10 из 10? Ховард на тренировках иной раз лучше всех в команде штрафные бил однако в игре половина бросков мимо. Бен Симмонс на тренировках трешки кладет. Дело не в это совсем. Тут просто Доновану надо было Драмму с площадки убирать а не играть в поддавки и тянуть резину.
+9
-2
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Сергей Пузанков
То, что мне не понравилось в этой ситуации - что Чикаго было плевать на разницу и они без борьбы позволили Бостону ее сделать. Это неуважение к сопернику, к болельщикам и к игре. Они должны извиниться и больше так не делать.
+5
0
+5
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4eLOVE4iK
Ответ *MVP*
а может, чтобы таких ситуаций не было, это бревно научится штрафные бросать?
Проще заменить на другого игрока.
+4
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Андрей Балахнин
Такое ощущение, что если бы Билли в этой ситуации просто промолчал - было бы только лучше.
+3
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Partyzan
вообще, учитывать разницу в подобном турнире это бред, уж лучше бы жребий бросили
+3
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Андрей Балахнин
Ответ Сергей Пузанков
То, что мне не понравилось в этой ситуации - что Чикаго было плевать на разницу и они без борьбы позволили Бостону ее сделать. Это неуважение к сопернику, к болельщикам и к игре. Они должны извиниться и больше так не делать.
Для Чикаго последних лет так 10 такое отношение к своим болельщикам - норма. Достаточно сказать, что сразу после обмена Вуча они смачно влетели резервистам Орландо, на фоне всех восторгов и ожиданий от гениального трейда Корни. Так что слив с нужным счетом мощному (без иронии) Бостону - так, деталька.
+2
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wildgamer
Ответ alexhub
Лет 10 назад Бостон мечтал заполучить Драммонда..
Очень сильно мечтал о нем один пользователь спортса) раннер, если не ошибаюсь)
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Alexander Permyakov
Ответ Fronda
А зачем при -20 в концовке выпускать ветерана Драммонда? Тем более в гостях у лидера НБА. Когда же еще играть третьему юниту и проспектам, как не в таких ситуациях. И, да, как показывает практика регулярки, свежесть резервистов довольно часто оказывается сильнее уставших стартеров соперника.
Так Драммонду тридцок, он одногодка Дэвиса и Била, какой уж тут ветеран. По содержанию согласен
+1
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alexhub
Лет 10 назад Бостон мечтал заполучить Драммонда..
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-1
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Van
Бедный Андрюшка( чтож мы сидим! Надо сбор открыть парню! Хоть на пару занятий по штрафным то наскребем
+2
-2
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Сергей Пузанков
Ответ Alexander Permyakov
Так Драммонду тридцок, он одногодка Дэвиса и Била, какой уж тут ветеран. По содержанию согласен
А сколько должно быть ветерану? Старше Драммонд в команде только 3 человека.
+1
-1
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Тупо Мансини
Ответ Fronda
А зачем при -20 в концовке выпускать ветерана Драммонда? Тем более в гостях у лидера НБА. Когда же еще играть третьему юниту и проспектам, как не в таких ситуациях. И, да, как показывает практика регулярки, свежесть резервистов довольно часто оказывается сильнее уставших стартеров соперника.
В Чикаго не принято выпускать проспектов больше чем на 30 секунд)
Да и центровых там кроме Андре и Вуча нет
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Swhat
Ответ Сел в машину и сгорел
Драммонду приз победителя конкурса трёхочковых
Это уже слишком
0
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