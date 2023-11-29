Джейлен Браун о стремлении «Селтикс» улучшить разницу во встрече с «Буллс»: «Было странно. Матчи не должны играться таким образом»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился своим мнением о целях команды в матче внутрисезонного турнира против «Чикаго» (124:97).
Для выхода в плей-офф «Селтикс» нужно было сделать разницу «+23» и выше. Бостонцам пришлось намеренно фолить на Андре Драммонде в четвертой четверти, чтобы добиться цели.
«Если честно, это было немного странно, пусть нашей основной целью сегодня и было добиться победы, что мы и сделали.
Нам пришлось сосредоточиться на разнице. Было довольно непросто, потому что баскетбольные матчи не должны играться таким образом. Важно уважать своего соперника», – заявил Браун.