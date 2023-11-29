Джейлен Браун о стремлении «Селтикс» улучшить разницу во встрече с «Буллс»: «Было странно. Матчи не должны играться таким образом»

Теги Бостон Чикаго НБА Андре Драммонд Джейлен Браун Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился своим мнением о целях команды в матче внутрисезонного турнира против «Чикаго» (124:97).

Для выхода в плей-офф «Селтикс» нужно было сделать разницу «+23» и выше. Бостонцам пришлось намеренно фолить на Андре Драммонде в четвертой четверти, чтобы добиться цели.

«Если честно, это было немного странно, пусть нашей основной целью сегодня и было добиться победы, что мы и сделали.

Нам пришлось сосредоточиться на разнице. Было довольно непросто, потому что баскетбольные матчи не должны играться таким образом. Важно уважать своего соперника», – заявил Браун.

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9 комментариев
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Илья Петров
Ну так и слили бы им ради уважения.
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Stone Cold
Лига нытиков
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Мурзин Ринат
Миллионеры снова недовольны
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кандид
Ъ, да где они неуважение здесь нашли?! Цель игры буквально в том, чтобы набрать как можно больше очков и пропустить как можно меньше!
+16
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Archer_Great
Добро пожаловать в формат Евролиги и ФИБА в целом. Думаю, после игры за сборную он должен был бы понять, что такая штука, как разница очков, может играть немалую роль в определении итогового положения в таблице
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Сергей Пузанков
Ответ кандид
Ъ, да где они неуважение здесь нашли?! Цель игры буквально в том, чтобы набрать как можно больше очков и пропустить как можно меньше!
Это какой игры? Цель отдельно взятого баскетбольного матча - набрать больше, чем соперник. Это уже отдельные турнирные правила добавляют целей вроде разницы очков, но в Америке, очевидно, просто не привыкли к такому, у них так не принято. Поэтому вполне логично им испытывать от этого дискомфорт.
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Dark Lion
Может убрать победы и поражения и перейти к разнице забитых и пропущенных в регулярке. Тогда и каждый матч будет играться до конца
+4
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Грозовая Тень
Некоторым лишь бы поныть
+5
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