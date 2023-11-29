Форвард « » поделился своим мнением о целях команды в матче внутрисезонного турнира против « » (124:97).

Для выхода в плей-офф «Селтикс» нужно было сделать разницу «+23» и выше. Бостонцам пришлось намеренно фолить на в четвертой четверти, чтобы добиться цели.

«Если честно, это было немного странно, пусть нашей основной целью сегодня и было добиться победы, что мы и сделали.

Нам пришлось сосредоточиться на разнице. Было довольно непросто, потому что баскетбольные матчи не должны играться таким образом. Важно уважать своего соперника», – заявил Браун.