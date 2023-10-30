НБА представила индивидуальный дизайн площадок всех 30 команд на время внутрисезонного турнира в стиле формы City Edition

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НБА подготовила специальный дизайн площадки для каждой команды Лиги на время участия во внутрисезонном турнире, пишет журналист Зак Лоу из ESPN.

Первоначальной идеей было «зацепить» зрителя, чтобы он начал следить за турниром уже с групповой стадии – в апреле появилась идея нового оформления паркета, а в июле она переросла в нечто большее: «А что если раскрасим вообще всю площадку? А что если сделать это для всех 30 команд, используя один и тот же общий шаблон?»

«Самым важным решением было покрасить весь корт так, чтобы паркета не было видно совсем. Это было «Вау», – сказал собеседник ESPN.

К концу июля они остановились на этом шаблоне: основная часть площадки будет выполнена в одном цвете, соответствующем форме каждой команды City Edition, а центральная полоса шириной с «краску», проходящая от лицевой до лицевой, будет выполнена в другом цвете – это будет напоминать взлетно-посадочную полосу аэропорта. Идея заключается в том, что в каждой групповой игре команды будут двигаться по своей взлетной полосе к финалу турнира, который пройдет в Лас-Вегасе.

В качестве логотипа в центре площадки будет выступать огромный трофей турнира, на который наложен индивидуальный логотип каждой команды.

Внутрисезонный турнир стартует 3 ноября.

ESPN представил некоторые готовые образцы площадок:

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9 комментариев

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CoTTo
шляпа
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6LACK
У Бостона прям что-то очень странное будет. Без классического паркета, да ещё и тёмная большая часть площадки
+2
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LightWithin
Очень классно - креативно, красочно и привлекательно. Как не любить такую лигу ))
А касаемо вкусов, так ведь всем не угодишь, в следующий раз сделают ещё лучше.
👍🏻👍🏻👍🏻
+5
-3
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andyon
Лучше бы лилии с паркета Орлеана убрали - в глазах рябит от их количества
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Илья Купол
Финикс😍💜💜💜
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Psicho
В Нью-Йорке мяч то не потеряется?
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Гол С Навеса
как в myteam
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Свежий
Ответ andyon
Лучше бы лилии с паркета Орлеана убрали - в глазах рябит от их количества
Наверное Зайон любит цветы
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beltravel71
Ответ 6LACK
У Бостона прям что-то очень странное будет. Без классического паркета, да ещё и тёмная большая часть площадки
У Чикаго вообще красная(вырви глаз )
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