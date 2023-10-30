НБА подготовила специальный дизайн площадки для каждой команды Лиги на время участия во внутрисезонном турнире, пишет журналист Зак Лоу из ESPN.

Первоначальной идеей было «зацепить» зрителя, чтобы он начал следить за турниром уже с групповой стадии – в апреле появилась идея нового оформления паркета, а в июле она переросла в нечто большее: «А что если раскрасим вообще всю площадку? А что если сделать это для всех 30 команд, используя один и тот же общий шаблон?»

«Самым важным решением было покрасить весь корт так, чтобы паркета не было видно совсем. Это было «Вау», – сказал собеседник ESPN.

К концу июля они остановились на этом шаблоне: основная часть площадки будет выполнена в одном цвете, соответствующем форме каждой команды City Edition, а центральная полоса шириной с «краску», проходящая от лицевой до лицевой, будет выполнена в другом цвете – это будет напоминать взлетно-посадочную полосу аэропорта. Идея заключается в том, что в каждой групповой игре команды будут двигаться по своей взлетной полосе к финалу турнира, который пройдет в Лас-Вегасе.

В качестве логотипа в центре площадки будет выступать огромный трофей турнира, на который наложен индивидуальный логотип каждой команды.

Внутрисезонный турнир стартует 3 ноября.

ESPN представил некоторые готовые образцы площадок:

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