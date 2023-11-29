Александр Церковный: «Время покажет, но я верю в нашу команду»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил, как прошел стартовый отрезок нового сезона для команды из Санкт-Петербурга.

«Как оценю старт сезона для команды? Неоднозначно. Мы отлично подготовились к сезону, достаточно уверенно победили и на домашнем Кубке Кондрашина и Белова, и в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Затем началась череда травм, это внесло негативные коррективы в игру команды. Когда два-три игрока стартовой пятерки не могут помочь, необходимо фактически заново выстраивать игру команды, искать новые взаимодействия и менять то, что нарабатывалось до старта регулярного сезона. «Зенит» до матча с «Уралмашем» и сейчас – это, по сути, две разные команды.

Время покажет, но я верю в нашу команду», – заявил Церковный.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Зенит потихоньку набирает,жаль,что так много травм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий