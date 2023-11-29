Александр Церковный: «Время покажет, но я верю в нашу команду»

Генеральный директор « » оценил, как прошел стартовый отрезок нового сезона для команды из Санкт-Петербурга.

«Как оценю старт сезона для команды? Неоднозначно. Мы отлично подготовились к сезону, достаточно уверенно победили и на домашнем Кубке Кондрашина и Белова, и в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Затем началась череда травм, это внесло негативные коррективы в игру команды. Когда два-три игрока стартовой пятерки не могут помочь, необходимо фактически заново выстраивать игру команды, искать новые взаимодействия и менять то, что нарабатывалось до старта регулярного сезона. «Зенит» до матча с «Уралмашем» и сейчас – это, по сути, две разные команды.

Время покажет, но я верю в нашу команду», – заявил Церковный.