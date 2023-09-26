Александр Церковный: «Уровень таланта Сергея Карасева полностью не реализован»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный поделился мнением об игре форварда команды Сергея Карасева.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 29-летний Карасев в среднем набирал 7,1 очка и 2,7 подбора.

«Считаю, что уровень таланта Сергея полностью не реализован. Это один из самых одаренных действующих российских баскетболистов. Даже в чемпионском сезоне Карасев не сыграл так, как может. Ему, наверное, не везет с травмами, повреждениями.

Надеюсь, что в новом сезоне все будет складываться для него иначе. Верю, что мы увидим другого Сергея», – сказал Церковный.

В действующем контракте Карасева остается последний сезон-23/24.

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