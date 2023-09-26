Александр Церковный: «Мы платим законную зарплату гражданам Евросоюза и США, а им создаются сложности в ее получении. Это абсурдно»

Генеральный директор « » рассказал о трудностях, которые возникают у клуба в связи с повышением курса рубля и усложнившимся процессом перевода денег легионерам.

– Как вы реагируете на резкое повышение курса доллара? Ведь все контракты иностранных игроков привязаны к иностранной валюте.

– Конечно, приходится вносить корректировки в то, что касается нашей финансово-хозяйственной деятельности. Это создает нам дополнительные сложности. Поэтому наша задача проанализировать и максимально планово нивелировать последствия ослабления курса рубля. А с помощью наших спонсоров выйти из этой ситуации. Такие сложности касаются не только нас, а многих клубов в игровых видах спорта.

– Насколько сложно сейчас переводить деньги иностранным игрокам?

– Это крайне непредсказуемый процесс. Мы платим законную зарплату гражданам Евросоюза и США. И им создаются сложности в ее получении. Это абсурдно, как и многое в текущем моменте. Очень сложно объяснить эти действия логикой.

– На ваших легионеров по-прежнему оказывают давление правительства их стран и общественность?

– Не надо проводить параллели между реакцией официальных лиц и реакцией обычных людей. Это могут быть совершенно разные точки зрения. Во всех европейских странах большинство людей абсолютно дружелюбные. У нас интернациональный коллектив, в нем собраны люди из разных стран. Мы прекрасно владеем ситуацией и понимаем, что происходит в реальности. Со стороны общественности никакого давления нет.

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