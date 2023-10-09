Георгий Жбанов близок к возвращению в состав «Зенита» после травмы

Защитник « » восстановился от травмы и в ближайшее время должен вернуться в состав команды.

Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» .

«Георгий получил повреждение в матче с «НН» в рамках Суперкубка. Сейчас тренируется в основной группе, рвется в бой, но на матч с ЦСКА мы приняли решение его поберечь. Думаю, он полетит с командой в Казахстан, но по участию в игре с «Астаной» решение будет принято непосредственно перед матчем», – заявил Церковный.

«Зенит» сыграет с «Астаной» 14 октября. Команда стартовала в новом сезоне Лиги ВТБ с результатом 1-2.

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