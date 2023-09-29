Александр Церковный: «Чтобы играть финальные матчи на «Газпром Арене», нам нужно набирать большую аудиторию»

Генеральный директор «Зенита» оценил готовность команды к сезону и прокомментировал проведение мероприятий на «Газпром Арене».

– Пока мы довольны, как команда подготовилась к сезону. Надо посмотреть, как будем смотреться в первых матчах официального турнира. Команда сыгрывается, связки нарабатываются.

– Почему решили провести презентацию на «Газпром Арене»?

– Причин особых нет. Здесь мы ни разу не проводили мероприятия. Мы являемся неотъемлемой частью « ». Игрокам нужно понимать, в какой системе они работают.

– Возможны ли финальные матчи сезона на «Газпром Арене»?

– Чтобы играть финальные матчи на «Газпром Арене», нам нужно набирать большую аудиторию. Сначала мы сыграем десятый сезон, а потом будет строить планы.

– Как вам Суперкубок Единой лиги ВТБ?

– Получился классный турнир с точки зрения подготовки к регулярному чемпионату. Прекрасный набор участников, хорошая борьба, конкуренция. Было приятно не только выиграть трофей, но и сыграть в финале на полной «ВТБ Арене»,

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