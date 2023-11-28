Дрэймонд Грин: «Я уже заплатил за то, что делал в прошлом. Нельзя дисквалифицировать меня за это»

Форвард « » заявил, что нельзя дисквалифицировать его, основываясь на том, что он делал в прошлом.

«Я уже заплатил за те инциденты. Меня отстранили от участия в пятой игре финальной серии 2016 года. Так что вы не можете продолжать дисквалифицировать меня за это.

Они ясно дали понять, что будут обвинять меня во всем, что я делал раньше. Это нормально. Мне нужно приспособиться там, где я считаю нужным. Там, где мои партнеры по команде считают нужным, где мои тренеры считают нужным, фронт-офис считает нужным», – сказал Грин.