Дрэймонд Грин: «Я уже заплатил за то, что делал в прошлом. Нельзя дисквалифицировать меня за это»

Теги дисквалификации Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что нельзя дисквалифицировать его, основываясь на том, что он делал в прошлом.

«Я уже заплатил за те инциденты. Меня отстранили от участия в пятой игре финальной серии 2016 года. Так что вы не можете продолжать дисквалифицировать меня за это.

Они ясно дали понять, что будут обвинять меня во всем, что я делал раньше. Это нормально. Мне нужно приспособиться там, где я считаю нужным. Там, где мои партнеры по команде считают нужным, где мои тренеры считают нужным, фронт-офис считает нужным», – сказал Грин.

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7 комментариев

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vufer
Дреймонду надо посмотреть в словаре значение слова "рецидивист"
+17
0
+17
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Лиллард унижатель!
Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменение.
+4
0
+4
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Ed Monix
Ответ vufer
Дреймонду надо посмотреть в словаре значение слова "рецидивист"
Скоро в Гугле или Яндексе при запросе "рецидивист" будет выдавать Дреймонда, если дальше так пойдёт
+4
-1
+3
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джинн
Лейкоб:
- Грин, я тебе уже заплатил в прошлом году, так что ты не можешь продолжать требовать зарплату.
+1
-1
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