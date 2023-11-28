Журналистка Кендра Эндрюс: «Уорриорз» будут поддерживать Дрэймонда Грина, что бы он ни сделал»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

По словам журналистки ESPN Кендры Эндрюс, руководство «Голден Стэйт» будет поддерживать форварда Дрэймонда Грина, что бы он ни сделал.

«Источник в лиге сообщил ESPN, что «Уорриорз» будут поддерживать Грина, что бы он ни сделал, в то время как другой источник в команде сообщил ESPN, что «Уорриорз» потеряли возможность наказывать его после того, как не смогли привлечь к ответственности за избиение Джордана Пула. По словам источников, Грин извинился перед командой за инцидент с Гобером, и все приняли извинения», – пишет Эндрюс.

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2 комментария

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Marduhai
Поддерживать наглого придурка, который дискредитирует клуб - это идиотизм. который не может не отразиться на результатах команды. Да и встает вопрос о морали Керра и Карри - им что, это всё нравится...
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-3
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