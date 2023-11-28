Журналистка Кендра Эндрюс: «Уорриорз» будут поддерживать Дрэймонда Грина, что бы он ни сделал»

По словам журналистки ESPN Кендры Эндрюс, руководство « » будет поддерживать форварда , что бы он ни сделал.

«Источник в лиге сообщил ESPN, что «Уорриорз» будут поддерживать Грина, что бы он ни сделал, в то время как другой источник в команде сообщил ESPN, что «Уорриорз» потеряли возможность наказывать его после того, как не смогли привлечь к ответственности за избиение . По словам источников, Грин извинился перед командой за инцидент с Гобером, и все приняли извинения», – пишет Эндрюс.