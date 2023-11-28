Журналистка Кендра Эндрюс: «Уорриорз» будут поддерживать Дрэймонда Грина, что бы он ни сделал»
По словам журналистки ESPN Кендры Эндрюс, руководство «Голден Стэйт» будет поддерживать форварда Дрэймонда Грина, что бы он ни сделал.
«Источник в лиге сообщил ESPN, что «Уорриорз» будут поддерживать Грина, что бы он ни сделал, в то время как другой источник в команде сообщил ESPN, что «Уорриорз» потеряли возможность наказывать его после того, как не смогли привлечь к ответственности за избиение Джордана Пула. По словам источников, Грин извинился перед командой за инцидент с Гобером, и все приняли извинения», – пишет Эндрюс.
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