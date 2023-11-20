Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» рассказал, как команда может справиться с мини-кризисом, в который попала вскоре после начала сезона.

У «Уорриорз» серия из шести поражений и 10-е место в Западной конференции.

«Это непростой момент. Карри травмирован, дисквалифицирован. Через это надо как-то пройти. Такое у нас бывало каждый год. Я пытаюсь вспомнить сезон, кажется то был сезон-14/15, когда у нас, вероятно, не было ничего такого, даже не верится, это был первый титул. А затем сезон-16/17, первый год с Дюрэнтом. Те сезоны – единственные из 12 моих в клубе, которые прошли без резких взлетов и падений, плавно, без серьезных осложнений. Проблемные ситуации, вообще говоря, нормальная история, от этого никуда не деться. Это может случиться через 20 матчей после начала сезона, через 40 или 60, но это произойдет с каждой командой. Так что, обращаясь к болельщикам, скажу, что это тот самый момент.

Самое сложное в том, как долго это продлится? На какой период вы застрянете во всем этом? Хорошая новость для «Уорриорз» заключается в том, что Джо Лэйкоб – победитель по духу, и его не устраивает нынешнее положение. Он заботится о том, чтобы все было на самом высоком уровне, поэтому он продолжит вести клуб вперед, продолжит выделять ресурсы, чтобы во всем этом разобраться. Стив – один из лучших тренеров, когда-либо работавших в лиге. Лучшего варианта не найти. Что касается , то он отличный генеральный менеджер. Он мой друг, он сделает все возможное, чтобы процесс развивался в правильном направлении. В команде есть .

В « » собраны настоящие лидеры, и сейчас им предстоит объединиться и сказать: давайте найдем выход из этой ситуации. Иногда подобное случается, ничего не поделаешь. Клэй может начать чаще попадать, то же самое с Уиггинсом. Ребята сами по себе лучше и сильнее, чем они играют сейчас. Они не так плохи с точки зрения снайперских способностей. Они начнут чаще попадать», – заявил Майерс.