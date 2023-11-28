Джарен Джексон: «Нужно просто сохранять позитивный настрой»
Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон заявил, что нужно сохранять позитивный настрой, несмотря на крайне неудачное начало сезона.
«Нужно просто сохранять позитивный настрой. Быть взрослым мужчиной, быть профессионалом и дарить позитив всем вокруг», – сказал Джексон.
«Мемфис» занимает 14-е место в Западной конференции с показателем 3–13. Команда является 29-й в лиге по количеству набранных очков за 100 владений, и 19-й по пропущенным очкам за 100 владений.
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