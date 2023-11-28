Джарен Джексон: «Нужно просто сохранять позитивный настрой»

Тяжелый форвард « » заявил, что нужно сохранять позитивный настрой, несмотря на крайне неудачное начало сезона.

«Нужно просто сохранять позитивный настрой. Быть взрослым мужчиной, быть профессионалом и дарить позитив всем вокруг», – сказал Джексон.

«Мемфис» занимает 14-е место в Западной конференции с показателем 3–13. Команда является 29-й в лиге по количеству набранных очков за 100 владений, и 19-й по пропущенным очкам за 100 владений.