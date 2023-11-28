Джарен Джексон: «Нужно просто сохранять позитивный настрой»

Теги Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Баскетбол

Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон заявил, что нужно сохранять позитивный настрой, несмотря на крайне неудачное начало сезона.

«Нужно просто сохранять позитивный настрой. Быть взрослым мужчиной, быть профессионалом и дарить позитив всем вокруг», – сказал Джексон.

«Мемфис» занимает 14-е место в Западной конференции с показателем 3–13. Команда является 29-й в лиге по количеству набранных очков за 100 владений, и 19-й по пропущенным очкам за 100 владений.

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2 комментария

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Поникший Руй
Говорят, за позитивный настрой награждают пиком
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n955r9fvfh
Возвращение гангстера что-то изменит?
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-1
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