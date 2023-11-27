Маркус Смарт эмоционально выступил в тайм-ауте «Мемфиса». Команда потерпела 13 поражение в 16 матчах

Теги Мемфис Миннесота НБА Баскетбол - видео Маркус Смарт Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Маркус Смарт эмоционально выступил в тайм-ауте команды во время встречи с «Миннесотой» (97:119).

«Гризлис» потерпели 13 поражение в 16 матчах со старта сезона.

Смарт во время своей речи несколько раз произносил слова «чертов позор» и напомнил одноклубникам, что болельщики платят деньги за посещение арены, в то время как игроки даже не пытаются что-тот сделать для победы.

Смарт выбыл на несколько недель из-за травмы.

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4 комментария

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Ужратый Гусениц
пацаны, я смотрю два мистера замка объеденились в одной команде, и один теперь на дуге всех сжирает, а другой под кольцом? это же не перехайпенная палка Гобер
+10
-1
+9
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Донован хозяин НБА
Можно мотивировать и заводить команду сколько угодно, но когда в старте выходят Джейкоб Гильярд и Бисмарк Бийомбо, то проблемы явно не в мотивации
+4
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+4
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Мурзин Ринат
Ответ Донован хозяин НБА
Можно мотивировать и заводить команду сколько угодно, но когда в старте выходят Джейкоб Гильярд и Бисмарк Бийомбо, то проблемы явно не в мотивации
Споэльстра тут бы поспорил , он суповым набором иногда в топе конференции бывало шел
0
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Донован хозяин НБА
Ответ Мурзин Ринат
Споэльстра тут бы поспорил , он суповым набором иногда в топе конференции бывало шел
Все таки этот суповой набор окружал костяк в виде Батлера+Адебайо, в Мемфисе никто не дотягивает даже до одного из этой пары
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