Защитник « » эмоционально выступил в тайм-ауте команды во время встречи с «Миннесотой» (97:119).

«Гризлис» потерпели 13 поражение в 16 матчах со старта сезона.

Смарт во время своей речи несколько раз произносил слова «чертов позор» и напомнил одноклубникам, что болельщики платят деньги за посещение арены, в то время как игроки даже не пытаются что-тот сделать для победы.

Смарт выбыл на несколько недель из-за травмы.