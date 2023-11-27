Защитник «Миннесоты» рассказал о том, как изменилась атмосфера в в этом сезоне.

В воскресенье «Вулвз» победили «Гризлис» со счетом 119:97, у клуба из Теннесси результат 3-13 и 0-8 на домашней арене.

«Арена в Мемфисе будто вымерла. Болельщиков будто и не было. Впервые столкнулся с таким в этом городе.

Впервые вышел в Мемфисе, а зрителей нет. Нужно было адаптироваться», – заявил Эдвардс.