Энтони Эдвардс: «Арена в Мемфисе будто вымерла»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о том, как изменилась атмосфера в Мемфисе в этом сезоне.
В воскресенье «Вулвз» победили «Гризлис» со счетом 119:97, у клуба из Теннесси результат 3-13 и 0-8 на домашней арене.
«Арена в Мемфисе будто вымерла. Болельщиков будто и не было. Впервые столкнулся с таким в этом городе.
Впервые вышел в Мемфисе, а зрителей нет. Нужно было адаптироваться», – заявил Эдвардс.
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Моранта нет, куча травмированных, даже Брукса нет. Нафига ходить?
Настолько много, что арена в условном городе, имеющим вместе пригородом пару миллионов человек, может быть рентабельной и без команды НБА и НХЛ, играющей на ней. Такое даже в Европе представить сложно