Энтони Эдвардс: «Арена в Мемфисе будто вымерла»

Теги Мемфис Миннесота НБА болельщики Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о том, как изменилась атмосфера в Мемфисе в этом сезоне.

В воскресенье «Вулвз» победили «Гризлис» со счетом 119:97, у клуба из Теннесси результат 3-13 и 0-8 на домашней арене.

«Арена в Мемфисе будто вымерла. Болельщиков будто и не было. Впервые столкнулся с таким в этом городе.

Впервые вышел в Мемфисе, а зрителей нет. Нужно было адаптироваться», – заявил Эдвардс.

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12 комментариев

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Atlichna
Это жесть на самом деле. В Европе ходишь на Евролигу, в радость посмотреть на игрока, который в НБА был ролевиком или скамеечником. А в Мемфисе у людей билеты по 7 баксов, JJJ и Бэйн играют, в гостевой команде всегда есть звезда, а арена пустая. Странно, там не то чтобы много развлечений в городе и штате.
+54
-3
+51
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rabindradat
Джа, пока свободен, пусть флаера пригласительные на матчи раздает по городу
+39
0
+39
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quznez
Ответ Atlichna
Это жесть на самом деле. В Европе ходишь на Евролигу, в радость посмотреть на игрока, который в НБА был ролевиком или скамеечником. А в Мемфисе у людей билеты по 7 баксов, JJJ и Бэйн играют, в гостевой команде всегда есть звезда, а арена пустая. Странно, там не то чтобы много развлечений в городе и штате.
Да, вот вчера, полная арена в Людвигсбурге 5000 мест, Альба Берлин приехал с ноунеймами плюс чувак из сборной, который налил нам, таким же ноунеймам, 30ку. Веселье, каеф, несмотря на среднего уровня баскет.
+8
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+8
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de-fussball
Ответ rabindradat
Джа, пока свободен, пусть флаера пригласительные на матчи раздает по городу
походу уже нараздавал... со стволом в другой руке
+8
-1
+7
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Eugenie Nation
Ну это мемфис, там и во времена пиковых газоля и зибо они не могли заполнить арену.
Первый кандидат на переезд в вегас
+4
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Swhat
Ответ TurboMen
Это он в России на играх не бывал, где на арене в 10 тысяч будет 500 зрителей. Ну подумаешь вместо 17000 будет 15000, тоже мне проблема. Команда на дне, неудивительно что какая-то часть зрителей теряет интерес.
Он не про количество говорит, а атмосферу. Что болельщики были тихие, как-будто пустая арена
+3
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Swhat
Ответ kern-dll
Ну так, это ж не НЙ, где люди приходят посмотреть на очередной рекорд против местной команды. Моранта нет, куча травмированных, даже Брукса нет. Нафига ходить?
15564 пришло зрителей. Вмещает 17700 где-то
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Карлик на гормонах
У Джа ещё много патронов, успеет к концу дисквы всех истребить)
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kern-dll
Ну так, это ж не НЙ, где люди приходят посмотреть на очередной рекорд против местной команды.
Моранта нет, куча травмированных, даже Брукса нет. Нафига ходить?
+3
-2
+1
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TurboMen
Это он в России на играх не бывал, где на арене в 10 тысяч будет 500 зрителей. Ну подумаешь вместо 17000 будет 15000, тоже мне проблема. Команда на дне, неудивительно что какая-то часть зрителей теряет интерес.
+8
-8
0
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minotavr0706
Ответ Atlichna
Это жесть на самом деле. В Европе ходишь на Евролигу, в радость посмотреть на игрока, который в НБА был ролевиком или скамеечником. А в Мемфисе у людей билеты по 7 баксов, JJJ и Бэйн играют, в гостевой команде всегда есть звезда, а арена пустая. Странно, там не то чтобы много развлечений в городе и штате.
В Штатах просто много всего, концерты любых групп, театральные постановки, кинопремьеры. Берешь машину напрокат и едешь в другой город на уикенд, они часто так делают. А здесь ещё местная команда мягко говоря не в лидерах
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Atlichna
Это жесть на самом деле. В Европе ходишь на Евролигу, в радость посмотреть на игрока, который в НБА был ролевиком или скамеечником. А в Мемфисе у людей билеты по 7 баксов, JJJ и Бэйн играют, в гостевой команде всегда есть звезда, а арена пустая. Странно, там не то чтобы много развлечений в городе и штате.
Там просто слишком много развлечений.
Настолько много, что арена в условном городе, имеющим вместе пригородом пару миллионов человек, может быть рентабельной и без команды НБА и НХЛ, играющей на ней. Такое даже в Европе представить сложно
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