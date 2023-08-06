Расселл Уэстбрук побывал на матче «Лидс Юнайтед»

Звездный разыгрывающий « » побывал на сегодняшнем матче английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» против «Кардиффа» (2-2) в рамках Чемпионшипа.

Этим летом баскетболист стал совладельцем «Лидса», присоединившись к американскому консорциуму 49ers Enterprises.

С 2017 года контрольным пакетом акций «Лидса» владел предприниматель Андреа Радриццани, под руководством которого клуб в 2020 году спустя 16 лет вернулся в английскую Премьер-лигу. 49ers Enterprises заплатил около 213 миллионов за 56 процентов акций клуба, который вновь вылетел из английской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

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