Расселл Уэстбрук побывал на матче «Лидс Юнайтед»

Теги Клипперс НБА Лидс фото Кардифф Сити чемпионшип Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук побывал на сегодняшнем матче английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» против «Кардиффа» (2-2) в рамках Чемпионшипа.

Этим летом баскетболист стал совладельцем «Лидса», присоединившись к американскому консорциуму 49ers Enterprises.

С 2017 года контрольным пакетом акций «Лидса» владел предприниматель Андреа Радриццани, под руководством которого клуб в 2020 году спустя 16 лет вернулся в английскую Премьер-лигу. 49ers Enterprises заплатил около 213 миллионов за 56 процентов акций клуба, который вновь вылетел из английской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

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3 комментария

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Расс судя по фото, вообще не понимает где он
+15
0
+15
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Ответ Yerkebulan
Расс судя по фото, вообще не понимает где он
Он наверно думает почему мяч круглый а не продолговатый и почему игроки не в шлемах)
+6
0
+6
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Разумная инвестиция
0
0
0
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