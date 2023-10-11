Расселл Уэстбрук подарил майку болельщику, на котором было надето восемь маек

Разыгрывающий « » на предсезонном матче против «Юты» (103:98) расписался на игровой майке, поднялся на трибуну и подарил майку своему болельщику.

Как пишет ESPN, на юном болельщике было надето восемь маек Уэстбрука.

Уэстбрук провел в матче около 15 минут, не набрав ни одного очка (0 из 1 с игры), но сделав 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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