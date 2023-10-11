Расселл Уэстбрук подарил майку болельщику, на котором было надето восемь маек

Теги предсезонные матчи Клипперс НБА видео болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук на предсезонном матче против «Юты» (103:98) расписался на игровой майке, поднялся на трибуну и подарил майку своему болельщику.

Как пишет ESPN, на юном болельщике было надето восемь маек Уэстбрука.

Уэстбрук провел в матче около 15 минут, не набрав ни одного очка (0 из 1 с игры), но сделав 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

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1 комментарий

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rabindradat
по майке - за каждую потерю.)
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