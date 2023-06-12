Разыгрывающий «Оклахомы» второй год подряд признается самым стильным игроком НБА по версии журнала GQ Sports.

Журнал определил самого стильного баскетболиста, проведя между претендентами своеобразный турнир по олимпийской системе. В финале канадец превзошел из « ».

Форвард « » дошел до полуфинала, где его остановил Уэстбрук.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

Фото: GQ Sports