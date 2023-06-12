Шэй Гилджес-Александер второй год подряд признается самым стильным игроком НБА по версии GQ Sports

Теги светская хроника Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА фото Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер второй год подряд признается самым стильным игроком НБА по версии журнала GQ Sports.

Журнал определил самого стильного баскетболиста, проведя между претендентами своеобразный турнир по олимпийской системе. В финале канадец превзошел Расселла Уэстбрука из «Клипперс».

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дошел до полуфинала, где его остановил Уэстбрук.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

Фото: GQ Sports

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikitosdaipoltos
Ответ Адильхан Абдусаламов
Ну все,черепашка может быть спокоен за Оклу.Хотя его может быть и бомбит от этого. Мало того,что ГША играет лучше за Оклу,так ещё и одевается лучше,что ещё более важно,чем первый пункт.
Все таки рано сравнивать Вестбрука и ШГА. Вестбрук легенда Оклы.
Что касается стиля, то ничто не сравнится с жилеткой строителя и юбками Расти
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Ну все,черепашка может быть спокоен за Оклу.Хотя его может быть и бомбит от этого.
Мало того,что ГША играет лучше за Оклу,так ещё и одевается лучше,что ещё более важно,чем первый пункт.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
помада Терезы
Самый стиляга это Тайлер Хирро
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
matsko
Ещё и Чет себя пижоном на маскималках считает) 4 модников в Окле ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
А плей-ин когда будет добавлен в столь значимом соревновании?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий