Шэй Гилджес-Александер второй год подряд признается самым стильным игроком НБА по версии GQ Sports
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер второй год подряд признается самым стильным игроком НБА по версии журнала GQ Sports.
Журнал определил самого стильного баскетболиста, проведя между претендентами своеобразный турнир по олимпийской системе. В финале канадец превзошел Расселла Уэстбрука из «Клипперс».
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дошел до полуфинала, где его остановил Уэстбрук.
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Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
Фото: GQ Sports
Что касается стиля, то ничто не сравнится с жилеткой строителя и юбками Расти
Мало того,что ГША играет лучше за Оклу,так ещё и одевается лучше,что ещё более важно,чем первый пункт.