Два человека пострадали в результате стрельбы во время чемпионского парада «Денвера»
Два человека получили пулевые ранения на чемпионском параде «Денвера».
По официальной информации департамента полиции Денвера, во время чемпионского парада «Наггетс» в четверг в результате стрельбы пострадали два человека.
Инцидент произошел в центре Денвера ближе к концу празднования.
Кроме того, полицейский был сбит пожарной машиной в завершающей части маршрута парада.
«Офицер находится в тяжелом и стабильном состоянии с серьезной травмой голени. Причина аварии в настоящее время расследуется», – говорится в сообщении департамента полиции.
В начале парада жене лидера «Денвера» Николы Йокича Наталье попали пивной банкой по голове.
В день завоевания «Наггетс» титула началось стихийное празднование, во время которого также имел место серьезный инцидент с использованием оружия.
«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами». В параде участвовали более 700 тысяч болельщиков.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
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Скорая помощь сбила сотрудников службы газа.
В финальной серии встретятся пожарные и медики.
А в целом, всего два пострадавших при таком количестве разношерстного(!) народу, минимум 700к, - это жуть как отлично!
Ну и вот.