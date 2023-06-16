Два человека пострадали в результате стрельбы во время чемпионского парада «Денвера»

Теги происшествия Денвер Майами НБА болельщики НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Два человека получили пулевые ранения на чемпионском параде «Денвера».

По официальной информации департамента полиции Денвера, во время чемпионского парада «Наггетс» в четверг в результате стрельбы пострадали два человека.

Инцидент произошел в центре Денвера ближе к концу празднования.

Кроме того, полицейский был сбит пожарной машиной в завершающей части маршрута парада.

«Офицер находится в тяжелом и стабильном состоянии с серьезной травмой голени. Причина аварии в настоящее время расследуется», – говорится в сообщении департамента полиции.

В начале парада жене лидера «Денвера» Николы Йокича Наталье попали пивной банкой по голове.

В день завоевания «Наггетс» титула началось стихийное празднование, во время которого также имел место серьезный инцидент с использованием оружия.

«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами». В параде участвовали более 700 тысяч болельщиков.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Кроме того, полицейский был сбит пожарной машиной в завершающей части маршрута парада.

Скорая помощь сбила сотрудников службы газа.

В финальной серии встретятся пожарные и медики.
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StillInTheGame
Джа, ты вообще нормальный?
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Archer_Great
Ответ Adeen
Я в прошлой новости к стрельбе во время празднования победы писал: Это совершенно нормальное, обычное празднование для Денвера. Меня заминусовали. Ну и вот.
Да не только для Денвера, в принципе для любого города Америки, имхо. Таковы уж этнические особенности населения...Да что уж душой кривить, думаю, в ряде крупных городов РФ тоже при таких народных гуляниях была бы стрельба)
А в целом, всего два пострадавших при таком количестве разношерстного(!) народу, минимум 700к, - это жуть как отлично!
+2
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KibR
Ответ Archer_Great
Да не только для Денвера, в принципе для любого города Америки, имхо. Таковы уж этнические особенности населения...Да что уж душой кривить, думаю, в ряде крупных городов РФ тоже при таких народных гуляниях была бы стрельба) А в целом, всего два пострадавших при таком количестве разношерстного(!) народу, минимум 700к, - это жуть как отлично!
Нет в России никакой стрельбы на свадьбах. Бывают какие-то редкие исключения, которые только подтверждают правило.
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Adeen
Я в прошлой новости к стрельбе во время празднования победы писал: Это совершенно нормальное, обычное празднование для Денвера. Меня заминусовали.
Ну и вот.
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Фут.Боль
Где-то там рядом точно был человек по имени Саид.
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VDV91
Там Морэнта случайно никто не видел?
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CaptainFootballiste
Массовые мероприятия - это всегда рулетка! С возрастом всё меньше желания стало посещать всякие праздники, парады и спортивные соревнования. Здоровья всем пострадавшим!
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leon01
Йосичи лютуют)
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