Два человека получили пулевые ранения на чемпионском параде «Денвера».

По официальной информации департамента полиции Денвера, во время чемпионского парада «Наггетс» в четверг в результате стрельбы пострадали два человека.

Инцидент произошел в центре Денвера ближе к концу празднования.

Кроме того, полицейский был сбит пожарной машиной в завершающей части маршрута парада.

«Офицер находится в тяжелом и стабильном состоянии с серьезной травмой голени. Причина аварии в настоящее время расследуется», – говорится в сообщении департамента полиции.

В начале парада жене лидера « » Николы Йокича Наталье попали пивной банкой по голове.

В день завоевания «Наггетс» титула началось стихийное празднование, во время которого также имел место серьезный инцидент с использованием оружия.

«Денвер» впервые в истории стал чемпионом , обыграв в финале « ». В параде участвовали более 700 тысяч болельщиков.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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