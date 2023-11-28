Владимир Гомельский: «Не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы новичков НБА Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») и Чета Холмгрена («Оклахома»).
В конференции у Гомельского спросили, готовы ли Вембаньяма и Холмгрен определять лицо НБА в ближайшие годы после завершения эпохи Леброна Джеймса.
«Я не согласен с вами по поводу эпохи Леброна.
И я не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы», – ответил Гомельский.
Гомельский: не вижу перспектив
Зашёл по ссылке. Судя по всему, не согласен с тем, что она была. Во всяком случае, в обозначенных гостем его конфы рамках (с 2003-го по сейчас).
Чистая вкусовщина и старческий выпендреж – вижу, не вижу. А основания-то какие? А так, на минуточку, вундеркинд Дирк Новицки только на третий сезон в лиге вышел на тот уровень цифр и влияния на игру, какой у Холмгрена есть уже прямо сейчас. Плюс, и главное, у Чета определенно варит котелок, он постоянно стремится принимать хорошие решения на площадке.
Да и поводу Чета с вембой странный ответ, очевидно будут звёздами в нба.
А вот тут например ВАГ что не так комментирует (кроме Гаррета)? Всё по делу.
Леброн, на 7 месте по трешкам за историю, а он не шутер.
Он также в топ-35 по подборам в истории, Карри там и близко нет, ну да ладно, сошлемся на позицию, а передачи? Леброн 4ый! А Карри 44ый, есть разница?
Даже если Карри продолжит пасовать и подбирать также еще 4 года, он не будет в топ-10
О чем речь вообще.
– С обоими!
При этом всякие побочные детали даже в фанбойских текстах у него занятные. А на нейтральные темы и вовсе хорошо было