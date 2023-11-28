Известный комментатор и эксперт оценил перспективы новичков НБА Виктора Вембаньямы (« ») и («Оклахома»).

В конференции у Гомельского спросили, готовы ли Вембаньяма и Холмгрен определять лицо НБА в ближайшие годы после завершения эпохи .

«Я не согласен с вами по поводу эпохи Леброна.

И я не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы», – ответил Гомельский.