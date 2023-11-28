Владимир Гомельский: «Не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы»

Теги Леброн Джеймс Сан-Антонио НБА Владимир Гомельский Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы новичков НБА Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») и Чета Холмгрена («Оклахома»).

В конференции у Гомельского спросили, готовы ли Вембаньяма и Холмгрен определять лицо НБА в ближайшие годы после завершения эпохи Леброна Джеймса

«Я не согласен с вами по поводу эпохи Леброна.

И я не вижу больших перспектив у Холмгрена и Вембаньямы», – ответил Гомельский.

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67 комментариев

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Куприн
"Я вообще ничего не вижу"- добавил мэтр.
+122
-5
+117
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Алексей Ильин
Дед по классике выдал антибазу
+91
-6
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Дмитрий Титов
Жалко пацанов. А ведь так хорошо всё начиналось
+73
0
+73
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Всеволод Бобров
кто вообще его стал считать легендой? постоянно какой-то бред говорит и корчит из себя эксперта с подамнившим видом.
+69
-11
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udod
Ответ Всеволод Бобров
кто вообще его стал считать легендой? постоянно какой-то бред говорит и корчит из себя эксперта с подамнившим видом.
у него уже давно старческий маразм, а когда то он, наоборот, был голосом разума, и этим компенсировал своего папу, тоже теряющего адекватность
+47
-4
+43
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chiscuid
Ответ Куприн
"Я вообще ничего не вижу"- добавил мэтр.
И добавил: «Джулиус Ирвинг и Мозес Мэлоун будут лицом лиги в ближайшие годы»
+40
0
+40
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Rassulio
Вот это анализ. Все четко и по делу. Объяснил почему не согласен с эпохой Леброна и почему не видит перспектив у Холмгрена и Вембаньямы. Закрыл все возражения.
+39
0
+39
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Григорий Ефимов
Гомельскому там в его конфе написали по поводу его сравнения Холмгрена и Вембы. И он честно сказал, что видел две игры Холмгрена и одну игру Вембы. Такой вот уровень аналитики. Или вы что хотите от дедушки, чтобы он баскетбол смотрел? Это для лохов занятие, которые в баскетболе не разбираются.
+25
0
+25
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Варюжки Булыкина
наш белый Эй Смит
+25
-1
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Биомеханоид
Ответ Куприн
"Я вообще ничего не вижу"- добавил мэтр.
"Кто здесь?"
+19
-1
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AaaaRrrr
Ответ Максим Столбов
Деду пора принять таблетки, пусть про ЦСКА талдычит. Холмгрен парень явно со склонностью к травмам, если только не подкачается. Ну а Витя уникум, ему повезло, что он к Поповичу попал, он его до ума доведет.
Антоха Дэвис всю карьеру качался, жаль что он не знал что это от травм каким то образом спасает
+17
-2
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rembrandao
Из серии: "Лукаку ничем не удивил"
+15
0
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Сергей Пузанков
Уж лучше Перкинса давайте,
+15
-2
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ɔculpa
Ответ Максим Столбов
Деду пора принять таблетки, пусть про ЦСКА талдычит. Холмгрен парень явно со склонностью к травмам, если только не подкачается. Ну а Витя уникум, ему повезло, что он к Поповичу попал, он его до ума доведет.
Холмгрен со склонностью к травмам потому, что получил одну серьёзную перед прошлым сезоном? Только поэтому? Или у него ещё до НБА были? Вите-то тоже надо подкачаться, такой же дрищ.
+13
0
+13
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Jerry Rodrogha
Ответ Всеволод Бобров
кто вообще его стал считать легендой? постоянно какой-то бред говорит и корчит из себя эксперта с подамнившим видом.
Да все понимают, что он на старости лет не торт. Но когда-то баскетбол в нашу жизнь пришёл неотделимо от его голоса. Давно это было, но кто помнит, те помнят.
+12
0
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Самый адовый Крикун
Ответ АРХАТ
«Я не согласен с вами по поводу эпохи Леброна. А кого была это эпоха, неужели Кобе?)))
У Стефа те же 4 гайки плюс, как говорят, он изменил баскетбол.
+14
-3
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saner-s88
Холмгрен: 19+8+2 блока+44% трехи в свой первый сезон во 2ой команде запада
Гомельский: не вижу перспектив
+11
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Григорий Ефимов
Ответ Чудинов Дмитрий
А ты баскетбол смотришь только со времени Мегого и взял мяч? )) тогда понятно
Я смотрю баскетбол с гораздо более давних времен, и уже тогда Гомельский смотрел баскетбол вполглаза, комментировал то, чего на площадке не было, наяривал на своих любимчиков и поливал грязью всех остальных, независимо от того, как они на самом деле играли. Так что я в принципе сомневаюсь, что когда-то те золотые времена "голоса разума" вообще существовали.
+12
-2
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Андриан Безруких
С Вембаньямой понятно, а Холмгрен чем не угодил?
+13
-3
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Analjinn
Похоже в ЦСКА им не попасть.
+11
-2
+9
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Всеволод Бобров
Ответ udod
у него уже давно старческий маразм, а когда то он, наоборот, был голосом разума, и этим компенсировал своего папу, тоже теряющего адекватность
ну я видимо не застал эти времена, когда он хоть что-то адекватное говорил, даже когда его приглашали на взял мяч или мегого комментировать матчи, то это было супер печально, а подавалось под видом будто легенда пришла и все перед ним прям заигрывали, что матеранский, что знамбо.
+12
-4
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Чудинов Дмитрий
Ответ Всеволод Бобров
ну я видимо не застал эти времена, когда он хоть что-то адекватное говорил, даже когда его приглашали на взял мяч или мегого комментировать матчи, то это было супер печально, а подавалось под видом будто легенда пришла и все перед ним прям заигрывали, что матеранский, что знамбо.
А ты баскетбол смотришь только со времени Мегого и взял мяч? )) тогда понятно
+9
-2
+7
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ɔculpa
С чем именно он не согласен по поводу эпохи Леброна? С тем, что она заканчивается или с тем, что она была?)

Зашёл по ссылке. Судя по всему, не согласен с тем, что она была. Во всяком случае, в обозначенных гостем его конфы рамках (с 2003-го по сейчас).
+7
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+7
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Бхэ
Говорят, что от некачественной водки портится зрение
+7
0
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Indurain Larraya
Гомельский – человек, под чьи комментарии (очень хорошие!) и начал смотреть НБА году в 1989-1990 на центральном телевидении. Но тупости этого ответа (как и в отношении Вембы) это никак не отменяет.
Чистая вкусовщина и старческий выпендреж – вижу, не вижу. А основания-то какие? А так, на минуточку, вундеркинд Дирк Новицки только на третий сезон в лиге вышел на тот уровень цифр и влияния на игру, какой у Холмгрена есть уже прямо сейчас. Плюс, и главное, у Чета определенно варит котелок, он постоянно стремится принимать хорошие решения на площадке.
+7
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Рахон Р.
Ответ Всеволод Бобров
знамбо и матеранский непонятные люди?) Уж в НБА они шарят побольше деда)
Знамбо ещё да, Матеранский уже давно на том же уровне.
+6
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Jerry Rodrogha
Ответ Григорий Ефимов
Я смотрю баскетбол с гораздо более давних времен, и уже тогда Гомельский смотрел баскетбол вполглаза, комментировал то, чего на площадке не было, наяривал на своих любимчиков и поливал грязью всех остальных, независимо от того, как они на самом деле играли. Так что я в принципе сомневаюсь, что когда-то те золотые времена "голоса разума" вообще существовали.
Да не то чтобы это прямо голос разума был, просто интересно было его байки слушать, мяч был большим, кольца высокими, впечатления свежими. Комментировать хотя бы на его уровне всё равно было некому
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Lowbob
Ответ Alex Kudermetov
Да, титулами в первую очередь. Леброн крут, спору нет, но назвать его именем эпоху, где присутствует игрок выигравший 4 титула и изменивший баскетбол, уж извините, могут только крабоглоры...
А можно поинтересоваться, почему взята отсечка в 10 лет? «Эпоха» - это разве десятилетний отрезок? Просто очень удобно отсекает 1 чемпионство Леброна. Так-то по количеству титулов они между собой равны. По количеству личных наград Леброн Карри превосходит, если смотреть на оценки других игроков (не СМИ, замечу) - опять же превосходство за Леброном. По влиянию на игру - да, способность Карри попадать трешки изменила фокус игры так или иначе во всех командах, но это не является определяющим фактором, чтобы говорить, что мы сейчас живем в «эпоху Карри».
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Jerry Rodrogha
Ответ Дани Ягафаров
Смешно."Шарят в НБА")))А в баскетболе шарят?)))"Дед" как вы его называете,как выразился что Материнский -мелкий неудачник,который сам мало что знает-и направо и налево оскорбляет сторожил по цеху.Если посмотреть Историю да,Гомельский комментировал НБА ещё с момента игры Джордана.Матеранский сколько?Лет 15-16 работает?Материнский и прочие считают "просто" хороших игроков,как Морант,Таунс,Гобер,Фокс суперзвездами))))Это же смешно.Не шарят они в баскете.Раньше был такой Пень на Ветке-Панченко.Эти из этой же серии.Бревна
Ну при всей упоротости Панченко писал интересно. Вообще он в баскете понимал, просто его переклинивало то на Хьюстоне, то на объектах хейта. Но читать всё равно было задорно, мало кто до сих пор так на русском языке о баскетболе пишет. А что упоротый, так это тоже веселья добавляло.
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Timeless
Старость не радость
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Frost Knight
Ответ udod
у него уже давно старческий маразм, а когда то он, наоборот, был голосом разума, и этим компенсировал своего папу, тоже теряющего адекватность
нужен следующий из рода Гомельских?
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kisliy33
дед как обычно - что ни скажи, но "баба яга не согласна"... как ребенок 4-5 лет, всегда против..
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малюта скуратов
мощная аналитика
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Док Аксель
Володя и баскетболистом был дальней скамейки, а как эксперт и аналитик и подавно.
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Кирилл Серебряков
Ответ Alex Kudermetov
Всё верно дед разложил. Особенно про "эпоху Леброна", которой не было, как правильно мэтр и отметил. В чем заключается эпоха Леброна? Сколько он выиграл титулов за последние 10 лет? Почему не эпоха Карри?
Ну да, все же ТОЛЬКО титулами измеряется))) Ну эпоха Леброна очевидно длится начиная с первого его появления в финале и только сейчас начинают заканчиваться. 4-кратный чемпион, 4 мвп финала, 4 мвп регулярки, рекорд по очкам за карьеру, титулы с 3 разными командами, и до сих пор с запасом лучший игрок своей команды в возрасте почти 39 лет. Как это ещё назвать, как не эпоха Леброна - непонятно)
Да и поводу Чета с вембой странный ответ, очевидно будут звёздами в нба.
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Вася Вася
Ответ Alex Kudermetov
Да, титулами в первую очередь. Леброн крут, спору нет, но назвать его именем эпоху, где присутствует игрок выигравший 4 титула и изменивший баскетбол, уж извините, могут только крабоглоры...
Да не Карри изменил баскетбол, а «цифровой подход». Переход на атаку из наиболее плюсовых точек был неизбежен.
+3
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Drinkinss
Ответ ɔculpa
Холмгрен со склонностью к травмам потому, что получил одну серьёзную перед прошлым сезоном? Только поэтому? Или у него ещё до НБА были? Вите-то тоже надо подкачаться, такой же дрищ.
Он слишком высокий, нельзя ему подкачаться - колени же. Вон кд тож высокий дриш.
+2
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Muerte
Ответ Дани Ягафаров
Панченко понимал в баскетболе???Ахахха.Он Бороду считал великим!Что вот бы ему парочку звезд-и все звезды на пути к гайке сойдутся.И Где сейчас Борода и сколько у него гаек?Денег много да.Но к этому уже 3!!!!Побега из команд за 3 года!!!3!!!И из Клипперс убежит.Эта помойка Клипперс ничего не сможет сделать,они травматы и старики.И Борода снова в путь.А Панченко,его легендой считал))))
АП же не текущего Хардена легендой считал, а того, что лучшим бомбардиром был и менял игру. Тогда это было оправдано, сейчас, очевидно, уже не так. Ну и Джордан в основу никакой команды НБА не войдёт, а когда-то три-питы клепал)))
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Misha_Sapunov
Ответ jabbar
А я давно уже пишу, что ничего особенного в Вембе нет. Да, высокий, да, многое умеет. Но никак не уникальный. Может в будущем гайку и возьмет. Если повезет.
а можно еще примеры высоких, умелых, но ничего особенного?
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Radovan
Ответ Григорий Ефимов
Я смотрю баскетбол с гораздо более давних времен, и уже тогда Гомельский смотрел баскетбол вполглаза, комментировал то, чего на площадке не было, наяривал на своих любимчиков и поливал грязью всех остальных, независимо от того, как они на самом деле играли. Так что я в принципе сомневаюсь, что когда-то те золотые времена "голоса разума" вообще существовали.
а мне нравились его байки изнутри баскетбола, как его батя бухал с президентом Маккаби, вот это вот все. там много интересного бывало про принятие решений в баскетболе того времени и вообще про всякие фишки человеческих отношений внутри команд.
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Starkom
Ответ Григорий Ефимов
Я смотрю баскетбол с гораздо более давних времен, и уже тогда Гомельский смотрел баскетбол вполглаза, комментировал то, чего на площадке не было, наяривал на своих любимчиков и поливал грязью всех остальных, независимо от того, как они на самом деле играли. Так что я в принципе сомневаюсь, что когда-то те золотые времена "голоса разума" вообще существовали.
https://www.youtube.com/watch?v=0VpvsW3-xdA
А вот тут например ВАГ что не так комментирует (кроме Гаррета)? Всё по делу.
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Тупо Мансини
Ответ Alex Kudermetov
Всё верно дед разложил. Особенно про "эпоху Леброна", которой не было, как правильно мэтр и отметил. В чем заключается эпоха Леброна? Сколько он выиграл титулов за последние 10 лет? Почему не эпоха Карри?
Потому-что Карри, это игрок системы, который довел трехочковый бросок до автоматизма. Но не надо говорить что он прямо ИЗМЕНИЛ игру, да, он стал первым кто взял на себя ответственность выбрасывать из за дуги не 5 раз а 15, и попадать из этого хотя бы 7, и делать это стабильно, но трешки бросали и до него, и Миллер, и Аллен. Более того Лиллард бросает сейчас из точно таких же безумных позиций и забрасывает, но мы же не говорим что Лиллард что то изменил? Леброн приходил в команду, и делал её чемпионом, вокруг него строился чемпионский ростер, да, не в одиночку. А кто выигрывал в одиночку? Леброн по всем характеристикам игрок сильнее, он более разносторонний, и долговечный. Я не фанат ни того ни другого, но Леброн это топ-1, в разрезе 20 лет, а Карри в разрезе 10, и не факт что топ-1, скорее топ-2, топ-3.
Леброн, на 7 месте по трешкам за историю, а он не шутер.
Он также в топ-35 по подборам в истории, Карри там и близко нет, ну да ладно, сошлемся на позицию, а передачи? Леброн 4ый! А Карри 44ый, есть разница?
Даже если Карри продолжит пасовать и подбирать также еще 4 года, он не будет в топ-10
О чем речь вообще.
+3
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mr.snooker
Электронный голосователь
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Alex Kudermetov
Всё верно дед разложил. Особенно про "эпоху Леброна", которой не было, как правильно мэтр и отметил. В чем заключается эпоха Леброна? Сколько он выиграл титулов за последние 10 лет? Почему не эпоха Карри?
+10
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Jerry Rodrogha
Ответ Григорий Ефимов
Я видимо тоже слишком молодой и не настолько давно смотрю баскетбол)) просто ВАГ так давно несет чушь (причем ладно бы просто чушь, так еще и со снобистским презрением ко всем остальным), что кажется будто нормальным комментатором он никогда не был. Наверное был в 90-е, но я этого не застал
Ну я даже не могу сказать, насколько он в вакууме был хорош или плох в 90е. Но лучше всё равно никого не было. Голос детства
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Владимир Алексеев
вам смешно, а я до сих пор думаю что Владимир Гомельский - и есть легендарный гоблин
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Jerry Rodrogha
Ответ ɔculpa
С чем именно он не согласен по поводу эпохи Леброна? С тем, что она заканчивается или с тем, что она была?) Зашёл по ссылке. Судя по всему, не согласен с тем, что она была. Во всяком случае, в обозначенных гостем его конфы рамках (с 2003-го по сейчас).
– С Энгельсом не согласны или с Каутским?
– С обоими!
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Jerry Rodrogha
Ответ Дани Ягафаров
Панченко понимал в баскетболе???Ахахха.Он Бороду считал великим!Что вот бы ему парочку звезд-и все звезды на пути к гайке сойдутся.И Где сейчас Борода и сколько у него гаек?Денег много да.Но к этому уже 3!!!!Побега из команд за 3 года!!!3!!!И из Клипперс убежит.Эта помойка Клипперс ничего не сможет сделать,они травматы и старики.И Борода снова в путь.А Панченко,его легендой считал))))
Я же так и сказал, что он упоротый и про Хьюстон его всегда переклинивало. Хотя на МВП Харден разок все же наиграл.
При этом всякие побочные детали даже в фанбойских текстах у него занятные. А на нейтральные темы и вовсе хорошо было
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Всеволод Бобров
Ответ Чудинов Дмитрий
А ты баскетбол смотришь только со времени Мегого и взял мяч? )) тогда понятно
нет, на виасате тоже смотрел, но не помню там Гомельского.
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Дани Ягафаров
Ответ Jerry Rodrogha
Ну при всей упоротости Панченко писал интересно. Вообще он в баскете понимал, просто его переклинивало то на Хьюстоне, то на объектах хейта. Но читать всё равно было задорно, мало кто до сих пор так на русском языке о баскетболе пишет. А что упоротый, так это тоже веселья добавляло.
Панченко понимал в баскетболе???Ахахха.Он Бороду считал великим!Что вот бы ему парочку звезд-и все звезды на пути к гайке сойдутся.И Где сейчас Борода и сколько у него гаек?Денег много да.Но к этому уже 3!!!!Побега из команд за 3 года!!!3!!!И из Клипперс убежит.Эта помойка Клипперс ничего не сможет сделать,они травматы и старики.И Борода снова в путь.А Панченко,его легендой считал))))
+2
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  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
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