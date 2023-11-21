Известный комментатор и эксперт сравнил двух звездных новичков НБА Виктора Вембаньяму (« ») и («Оклахома»).

«Я бы свой выбор оставил за Вембаньямой. Выше скорость, бросок с дальней дистанции – стабильнее. А борьба за отскоки у них одинаковая.

Самое слабое место у обоих – игра в защите. Есть только блок-шот, сами «упираться» пока не умеют», – считает Гомельский.