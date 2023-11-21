Владимир Гомельский о Вембаньяме и Холмгрене: «У француза выше скорость и бросок с дальней дистанции стабильнее»

Теги Сан-Антонио НБА Владимир Гомельский Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский сравнил двух звездных новичков НБА Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио») и Чета Холмгрена («Оклахома»).

«Я бы свой выбор оставил за Вембаньямой. Выше скорость, бросок с дальней дистанции – стабильнее. А борьба за отскоки у них одинаковая.

Самое слабое место у обоих – игра в защите. Есть только блок-шот, сами «упираться» пока не умеют», – считает Гомельский.

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8 комментариев

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NastyNay
Процент трех
Вемба 26.9 %
Чет 46 %
Пойдет
+15
-1
+14
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Ванька
выше скорость? Он вообще видел то видео, как Чет от Карри ушел на дриблинге. Да и Вемба не успел бы за секунду с разворота базер забить.
+3
-1
+2
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AaaaRrrr
Бросок у Вемби действительно стабильнее, но есть ньюанс…
+3
-1
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Док Аксель
Я когда смотрю на них обоих, то вспоминаю Гришу Гавриша. Ростом он был по меньше 210 см и такой же худющий. Где-то в 1978г. поехал играть в Ригу за СКА. Прозвище было Штакет.
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Ярослав Симановский
Ответ NastyNay
Процент трех Вемба 26.9 % Чет 46 % Пойдет
Да, дядя Володя явно перепутал! Не знаю - к чему, просто наблюдение: если бы у страуса было человеческое лицо, то оно выглядело бы как Вемби на аватарке...
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armageddon123456
Ответ NastyNay
Процент трех Вемба 26.9 % Чет 46 % Пойдет
Ну так у Витька стабильные 25-27%, СТАБИЛЬНЫЕ! Что не так то...
Вообще с 3-хой у Вембы все грустно. Чет намного эффективнее в броске
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