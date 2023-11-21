Владимир Гомельский о Вембаньяме и Холмгрене: «У француза выше скорость и бросок с дальней дистанции стабильнее»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский сравнил двух звездных новичков НБА Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио») и Чета Холмгрена («Оклахома»).
«Я бы свой выбор оставил за Вембаньямой. Выше скорость, бросок с дальней дистанции – стабильнее. А борьба за отскоки у них одинаковая.
Самое слабое место у обоих – игра в защите. Есть только блок-шот, сами «упираться» пока не умеют», – считает Гомельский.
Вемба 26.9 %
Чет 46 %
Пойдет
Вообще с 3-хой у Вембы все грустно. Чет намного эффективнее в броске