У Чета Холмгрена лучший «+/-» среди всех новичков сезона, у Виктора Вембаньямы – худший

Теги Детройт Сан-Антонио Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Осар Томпсон Кэйсон Уоллес Дерек Лайвли Баскетбол

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен, несмотря на поражение, завершил встречу против «Филадельфии» (123:127) с «+4» по статистическому показателю «+/-», который высчитывает разницу очков, когда игрок находится на паркете.

Холмгрен лидирует среди новичков НБА с «+95» на старте сезона, второй – Кейсон Уоллес («+49»), третий – Дерек Лайвли («Даллас», «+46»).

Первый номер драфта Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») идет на последнем месте среди 67 новичков сезона с «-115», Осар Томпсон из «Детройта» – предпоследний («-110»).

В 16 матчах сезона Холмгрен набирает в среднем 18,1 очка, 8 подборов и 2,3 блок-шота при 56,4% с игры, 43,8% из-за дуги и 88,1% с линии.

Показатели Вембаньямы составляют 19 очков, 9,4 подбора, 2,6 блок-шота и перехват при 43,1% реализации с игры, 26,7% трехочковых и 82,1% с линии штрафных бросков.

«Оклахома» идет второй на Западе с результатом 11-5, «Сан-Антонио» – 15-й с 3 победами в 16 встречах.

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38 комментариев

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PredatorMax
Ответ DENBO
Чет выглядит очень солидно, но и команда у него прекрасная, с отличными партнерами. Одно дело играть с Шаем, а другое - с Соханом. В целом и Витя, и Чет оставляют прекрасное впечатление. За их дуэлью будем наблюдать долгие годы)
Чет своими руками делает Оклу лучше, а не висит на плечах у Шая рюкзаком. Поэтому он и является на данном этапе лучшим новичком сезона.
+44
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+39
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DENBO
Чет выглядит очень солидно, но и команда у него прекрасная, с отличными партнерами. Одно дело играть с Шаем, а другое - с Соханом. В целом и Витя, и Чет оставляют прекрасное впечатление. За их дуэлью будем наблюдать долгие годы)
+32
-1
+31
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Андрей Игроков
пока что Чет намного лучше Витьки чувствует игру, конечно
+25
-1
+24
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icey_punk
Чет ночью классно сыграл. Опять трюк с трехой в концовке исполнил. Чуть не хватило до победы.
+13
0
+13
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КруглыйКвадрат
справедливости ради, Чет старше Вити почти на 2 года, так что опытнее и зрелее
+17
-4
+13
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Swhat
Ответ starina1
Чет в команде играет, которая минимум на второй раунд претендует. А Витек в сборной соседней школы. И то в половине статистических показателей получше. Да и чемпионат только начался.
По этой логике у Чета ограничен колличечиво бросков. Команде нужны победы.
А Вемба стату набирает без значимости результата команды
+11
-4
+7
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Dr Gonzo
Ответ Mars Usmanov
ну Чет вроде как в том году пришел в Нба?
Был задрафтован, но из-за травмы пропустил весь сезон. Так что вполне себе новичок.
+6
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+6
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lavrup
Ответ Rjcnbr
У Чета и организация вменяемая и тренер адекватный. Не очень честное сравнение
А, то есть Спёрс- слабая организация, а Попович- физрук? Чего только не сделашь, чтобы выгородить бездаря.
+9
-4
+5
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Misha_Sapunov
Ответ Андрей Игроков
пока что Чет намного лучше Витьки чувствует игру, конечно
поди поиграй с сохамом, начувствуешь там))
+6
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Южка
Ответ danik 258808
Чет так то в разы лучше, у Витька больше хайпа чем дела
Прибавит ещё, он пока слишком рахитный
+2
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Jerry Rodrogha
Ответ Swhat
По этой логике у Чета ограничен колличечиво бросков. Команде нужны победы. А Вемба стату набирает без значимости результата команды
Так показатель +/- от команды очень сильно зависит.
+2
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Swhat
Ответ azfotki
По этой же логике к Чету меньше внимания,тк главные звезды в защите соперников все кроют ШГА,а Вембу каждый матч стерегут как главную звезду,по этой же логике иметь разыгрывающего класса олстар всегда лучше для игры,чем иметь на позиции ПГ человека,никогда на этой позиции не играющего.
Нет. Как раз Чета стерегут так как он даёт результат и его команде нужна победа и соперник не хочет им отдавать победу.
А Вембу нет смысла особо держать все равно его команда сливает.
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Evgeniy 72
Ответ azfotki
Команда еще никому ничего не сливает,прошло 16 матчей,они просто погано играют,тк дают молодым попроывать все и посмотреть на них в разных обстоятельствах) Стерегут всегда главную звезду,а это ШГА) все внимание ему,к тому же иметь партнером ШГА ,гораздо лучше,чем Сохана ) У оклы выстроенная игра и в прошлм году на месте Чета отлично Вильямс смотрелся,а Сперс пока тупо эксперементируют ,дают молодым пробывать делать все,в том числе и Вембе метать неподготовленные трешки...в Окле отлично налажены комбинации и команда сыгранная,что для Чета гораздо лучше,да и для кого угодно лучше ,играть в сыгранной команде,где все наиграно и ты знаешь свою роль или Вембе отказаться выходить на площадку пока команда не станет контендером? он и так мажет много(хотел бы нафармить стату бросал бы двушки из трехсекундной,как делал в матче на 38 очков,но как то странно он фамит стату бросая трешек больше Чета),по карьере он будет в этом прибавлять.после 19 лет все прибавляют и уже к концу сезона процент будет лучше и трешек и двушек и команда сыграется,а значит разрыв в оччках и подборах от Чета только увеличится) ...Награда будет за Витьком...вот если бы пользователи спортс ее вручали,тогда да)
Никто не знает, чья карьера будет ярче, Чета или Виктора, и очень много зависит от травм. Но пока каждый из них показывает примерно то, что показывали и до дебюта в НБА. По Чету были сомнения, что он сможет так здорово играть и против профи, всё таки дрищеватость на студенческом уровне не помеха, а вот в НБА часто является проблемой. Да, недостаток массы очевиден, но у Чета хватает и других козырей, чтобы считаться не проспектом, а уже звёздочкой перспективами на топ - уровень.
Витя в межсезонье прибавил в массе, причём очень разумно прибавил, тут Попу поаплодировать только. Но его бросок не улучшился от слова совсем, и по ходу сезона прорыв вряд ли будет. Он талантливый, у него отличная подвижность при его габаритах, и великолепные перспективы. Но если брать сезон новичка, то тут Чет в отрыве на корпус, если сравнивать со скачками, и это очень много на дистанции сезона. Только травма Чета и недостаточное количество игр может помешать ему взять приз новичка.
P.S. скорее всего Чет переместится на позицию лёгкого форварда, иногда играющего центра, у него как раз всё для этого уже имеется, просто Прести должен добыть толкового центра. А вот Вемба пока ищет позицию, в идеале его также хотелось бы видеть ЛФ, но не с таким процентом.
P.P.S. если поменять местоположение игроков, то ты бы наверняка признал колоссальное преимущество Чета над Виктором прямо сейчас. Все твои аргументы чисто из за фанатских предпочтений.
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ azfotki
Согласен,я сказал супротив твоему слову. Но про то,что они сливают ради разыгрывающего -это твое личное мнение. Ни дед ни офис шпор об этом не говорили.
Никто никогда не говорит, что танкует. За это штраф полагается, гений.
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reneremy13@icloud.com
Ответ azfotki
Команда еще никому ничего не сливает,прошло 16 матчей,они просто погано играют,тк дают молодым попроывать все и посмотреть на них в разных обстоятельствах) Стерегут всегда главную звезду,а это ШГА) все внимание ему,к тому же иметь партнером ШГА ,гораздо лучше,чем Сохана ) У оклы выстроенная игра и в прошлм году на месте Чета отлично Вильямс смотрелся,а Сперс пока тупо эксперементируют ,дают молодым пробывать делать все,в том числе и Вембе метать неподготовленные трешки...в Окле отлично налажены комбинации и команда сыгранная,что для Чета гораздо лучше,да и для кого угодно лучше ,играть в сыгранной команде,где все наиграно и ты знаешь свою роль или Вембе отказаться выходить на площадку пока команда не станет контендером? он и так мажет много(хотел бы нафармить стату бросал бы двушки из трехсекундной,как делал в матче на 38 очков,но как то странно он фамит стату бросая трешек больше Чета),по карьере он будет в этом прибавлять.после 19 лет все прибавляют и уже к концу сезона процент будет лучше и трешек и двушек и команда сыграется,а значит разрыв в оччках и подборах от Чета только увеличится) ...Награда будет за Витьком...вот если бы пользователи спортс ее вручали,тогда да)
Бла бла бла , а если коротко , то Чет помог подняться окле с 11 места на второе , а вемба с предпоследнего на предпоследнее ) сезон еще впереди , но пока так
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azfotki
Ответ Swhat
Диалог был построен на твоём утверждении. Вембе сложнее набирать .... Сперс сливают, получить высокий пик и взять там разыгрывающего
Согласен,я сказал супротив твоему слову. Но про то,что они сливают ради разыгрывающего -это твое личное мнение. Ни дед ни офис шпор об этом не говорили.
+1
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reneremy13@icloud.com
Ответ azfotki
бла-бла бла.. чет в свое первый сезон вообще сломался и не 1 матча не сыграл..помог он..видимо Чет еще и тренер да?...команде помог прежде всего тренер и сыгранность...Чет ага помог...фантазер..а ты типа мастер переобуваний? завтра будет по другому будешь по другому петь?...бала-бла-бла))))
Я типа мастер фактов , ни того ни другого не крестил, чтобы переживать за успехи или не удачи . Вычеркни вемб щас из состава , будут примерно с тем же счетом проигрывать
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Misha_Sapunov
Ответ lavrup
Награда если и будет за витьком, то только из за хайпа вокруг его длинной туши. А, по факту, Чет поднял Оклу с 10го места на второе, а сперс как были на дне, так там и остались.
почему именно чёт, а не другие?
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lavrup
Ответ starina1
Чет в команде играет, которая минимум на второй раунд претендует. А Витек в сборной соседней школы. И то в половине статистических показателей получше. Да и чемпионат только начался.
В прошлом сезоне Окла еле в 10ку попала, в этом в топ-2 вместе с Четом. Спёрс как были 15 в прошлом сезоне, так там и остались. Очевидно, кто приносит пользу команде, а кто просто набивает статку с посредственным процентом.
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Swhat
Ответ azfotki
Команда еще никому ничего не сливает,прошло 16 матчей,они просто погано играют,тк дают молодым попроывать все и посмотреть на них в разных обстоятельствах) Стерегут всегда главную звезду,а это ШГА) все внимание ему,к тому же иметь партнером ШГА ,гораздо лучше,чем Сохана ) У оклы выстроенная игра и в прошлм году на месте Чета отлично Вильямс смотрелся,а Сперс пока тупо эксперементируют ,дают молодым пробывать делать все,в том числе и Вембе метать неподготовленные трешки...в Окле отлично налажены комбинации и команда сыгранная,что для Чета гораздо лучше,да и для кого угодно лучше ,играть в сыгранной команде,где все наиграно и ты знаешь свою роль или Вембе отказаться выходить на площадку пока команда не станет контендером? он и так мажет много(хотел бы нафармить стату бросал бы двушки из трехсекундной,как делал в матче на 38 очков,но как то странно он фамит стату бросая трешек больше Чета),по карьере он будет в этом прибавлять.после 19 лет все прибавляют и уже к концу сезона процент будет лучше и трешек и двушек и команда сыграется,а значит разрыв в оччках и подборах от Чета только увеличится) ...Награда будет за Витьком...вот если бы пользователи спортс ее вручали,тогда да)
Диалог был построен на твоём утверждении. Вембе сложнее набирать ....
Сперс сливают, получить высокий пик и взять там разыгрывающего
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mr.kras
Мне тут больше интересен процент попаданий чем +-
Чет пока что элитно раздаёт, что двушки, что трёхи.
И не сказать, что он вот прям открытые бросает, взять только эти 2 клатчевые трёхи.
Вемба еще не привык, что его могут так просто накрывать, над этим ему нужно очень сильно работать, да он вносит бешенный импакт в защиту, но вот нападение прям хромает, не умеет эффективно использовать свои габариты при атаке лицом к кольцу, надеюсь Грег подтянет этот аспект
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lavrup
Ответ azfotki
Команда еще никому ничего не сливает,прошло 16 матчей,они просто погано играют,тк дают молодым попроывать все и посмотреть на них в разных обстоятельствах) Стерегут всегда главную звезду,а это ШГА) все внимание ему,к тому же иметь партнером ШГА ,гораздо лучше,чем Сохана ) У оклы выстроенная игра и в прошлм году на месте Чета отлично Вильямс смотрелся,а Сперс пока тупо эксперементируют ,дают молодым пробывать делать все,в том числе и Вембе метать неподготовленные трешки...в Окле отлично налажены комбинации и команда сыгранная,что для Чета гораздо лучше,да и для кого угодно лучше ,играть в сыгранной команде,где все наиграно и ты знаешь свою роль или Вембе отказаться выходить на площадку пока команда не станет контендером? он и так мажет много(хотел бы нафармить стату бросал бы двушки из трехсекундной,как делал в матче на 38 очков,но как то странно он фамит стату бросая трешек больше Чета),по карьере он будет в этом прибавлять.после 19 лет все прибавляют и уже к концу сезона процент будет лучше и трешек и двушек и команда сыграется,а значит разрыв в оччках и подборах от Чета только увеличится) ...Награда будет за Витьком...вот если бы пользователи спортс ее вручали,тогда да)
Награда если и будет за витьком, то только из за хайпа вокруг его длинной туши. А, по факту, Чет поднял Оклу с 10го места на второе, а сперс как были на дне, так там и остались.
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azfotki
Ответ reneremy13@icloud.com
Бла бла бла , а если коротко , то Чет помог подняться окле с 11 места на второе , а вемба с предпоследнего на предпоследнее ) сезон еще впереди , но пока так
бла-бла бла.. чет в свое первый сезон вообще сломался и не 1 матча не сыграл..помог он..видимо Чет еще и тренер да?...команде помог прежде всего тренер и сыгранность...Чет ага помог...фантазер..а ты типа мастер переобуваний? завтра будет по другому будешь по другому петь?...бала-бла-бла))))
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ azfotki
Гений походу здесь ты,раз знаешь то.что другие не говорят...чего ж не в золоте на Мальдивах живешь.а тут среди нас смертных обитаешь..или глобалист ? обсуждаешь проблемы мира и все знаешь в зассаной квартире? Ну так и не додумывай тогда...после 16 матчей рассказывать кто и зачем танкует,надо не гением ,а Ностардамусом быть)))
Не нужно быть гением, чтобы ознакомится с правилами лиги и ,надлежащими за их нарушение, наказаниями. Более того, весной этого года за "танкинг" оштрафовали "Маверикс". И ,опять же, не нужно быть гением, чтобы, проанализировав данную ситуацию, осознать всю серьезность лиги касательно мер предотвращения данной стратегии (некоторые законы НБА - чистая формальность). А красивый ярлык "гений" вам адресован, я даже запятую поставил (чтобы у вас сомнений о том, что это обращение не осталось). Рассуждал о "танкинге" САС другой пользователь, я лишь подчеркнул вам вашу неосведомленность и неправоту, ничего более. К слову, мы не знакомы, и в гостях вы у меня уж точно не были) Ну так и не додумывайте тогда, "гений")...
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Mars Usmanov
ну Чет вроде как в том году пришел в Нба?
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impaled
Если Холмгрен чуть подтянет штрафные и сделает 50/40/90, то это вообще что-то невероятное будет
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Misha_Sapunov
Ответ lavrup
А, то есть Спёрс- слабая организация, а Попович- физрук? Чего только не сделашь, чтобы выгородить бездаря.
бездаря?) реально?)
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