У Чета Холмгрена лучший «+/-» среди всех новичков сезона, у Виктора Вембаньямы – худший
Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен, несмотря на поражение, завершил встречу против «Филадельфии» (123:127) с «+4» по статистическому показателю «+/-», который высчитывает разницу очков, когда игрок находится на паркете.
Холмгрен лидирует среди новичков НБА с «+95» на старте сезона, второй – Кейсон Уоллес («+49»), третий – Дерек Лайвли («Даллас», «+46»).
Первый номер драфта Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») идет на последнем месте среди 67 новичков сезона с «-115», Осар Томпсон из «Детройта» – предпоследний («-110»).
В 16 матчах сезона Холмгрен набирает в среднем 18,1 очка, 8 подборов и 2,3 блок-шота при 56,4% с игры, 43,8% из-за дуги и 88,1% с линии.
Показатели Вембаньямы составляют 19 очков, 9,4 подбора, 2,6 блок-шота и перехват при 43,1% реализации с игры, 26,7% трехочковых и 82,1% с линии штрафных бросков.
«Оклахома» идет второй на Западе с результатом 11-5, «Сан-Антонио» – 15-й с 3 победами в 16 встречах.
А Вемба стату набирает без значимости результата команды
А Вембу нет смысла особо держать все равно его команда сливает.
Витя в межсезонье прибавил в массе, причём очень разумно прибавил, тут Попу поаплодировать только. Но его бросок не улучшился от слова совсем, и по ходу сезона прорыв вряд ли будет. Он талантливый, у него отличная подвижность при его габаритах, и великолепные перспективы. Но если брать сезон новичка, то тут Чет в отрыве на корпус, если сравнивать со скачками, и это очень много на дистанции сезона. Только травма Чета и недостаточное количество игр может помешать ему взять приз новичка.
P.S. скорее всего Чет переместится на позицию лёгкого форварда, иногда играющего центра, у него как раз всё для этого уже имеется, просто Прести должен добыть толкового центра. А вот Вемба пока ищет позицию, в идеале его также хотелось бы видеть ЛФ, но не с таким процентом.
P.P.S. если поменять местоположение игроков, то ты бы наверняка признал колоссальное преимущество Чета над Виктором прямо сейчас. Все твои аргументы чисто из за фанатских предпочтений.
Сперс сливают, получить высокий пик и взять там разыгрывающего
Чет пока что элитно раздаёт, что двушки, что трёхи.
И не сказать, что он вот прям открытые бросает, взять только эти 2 клатчевые трёхи.
Вемба еще не привык, что его могут так просто накрывать, над этим ему нужно очень сильно работать, да он вносит бешенный импакт в защиту, но вот нападение прям хромает, не умеет эффективно использовать свои габариты при атаке лицом к кольцу, надеюсь Грег подтянет этот аспект