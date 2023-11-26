Центровой «Оклахомы» , несмотря на поражение, завершил встречу против «Филадельфии» (123:127) с «+4» по статистическому показателю «+/-», который высчитывает разницу очков, когда игрок находится на паркете.

Холмгрен лидирует среди новичков НБА с «+95» на старте сезона, второй – Кейсон Уоллес («+49»), третий – («Даллас», «+46»).

Первый номер драфта («Сан-Антонио») идет на последнем месте среди 67 новичков сезона с «-115», из « » – предпоследний («-110»).

В 16 матчах сезона Холмгрен набирает в среднем 18,1 очка, 8 подборов и 2,3 блок-шота при 56,4% с игры, 43,8% из-за дуги и 88,1% с линии.

Показатели Вембаньямы составляют 19 очков, 9,4 подбора, 2,6 блок-шота и перехват при 43,1% реализации с игры, 26,7% трехочковых и 82,1% с линии штрафных бросков.

«Оклахома» идет второй на Западе с результатом 11-5, «Сан-Антонио» – 15-й с 3 победами в 16 встречах.