Виктор Вембаньяма опустился на второе место в рейтинге новичков

Первый номер драфта-2023 года форвард « » опустился на второе место в рейтинге новичков , уступив лидерство центровому «Оклахомы» .

Второй номер драфта 2022 года набирает 17,0 очка, делает 7,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч. При этом Холмгрен реализует 56,5% с игры, 46% из-за дуги и 90,7% с линии штрафных.

Вембаньяма набирает в среднем 18,6 очка, делает 9,1 подбора и 2,6 блок-шота за игру.

В пятерку лучших новичков сезона на данный момент также входят («Детройт»), Джордан Хоукинс («Новый Орлеан») и Дерек Лайвли («Даллас»).