Виктор Вембаньяма опустился на второе место в рейтинге новичков

Теги Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Осар Томпсон Джордан Хоукинс Дерек Лайвли Баскетбол

Первый номер драфта-2023 года форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма опустился на второе место в рейтинге новичков НБА, уступив лидерство центровому «Оклахомы» Чету Холмгрену.

Второй номер драфта 2022 года набирает 17,0 очка, делает 7,8 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч. При этом Холмгрен реализует 56,5% с игры, 46% из-за дуги и 90,7% с линии штрафных.

Вембаньяма набирает в среднем 18,6 очка, делает 9,1 подбора и 2,6 блок-шота за игру.

В пятерку лучших новичков сезона на данный момент также входят Осар Томпсон («Детройт»), Джордан Хоукинс («Новый Орлеан») и Дерек Лайвли («Даллас»).

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10 комментариев

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Metallurg111
Холмгрен выглядит монструозно конечно, но и уровень партнеров выше у него безусловно
+11
-1
+10
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celtics7
А почему не написали процентовку бросков у Вембы?
+5
0
+5
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AaaaRrrr
Надеюсь когда Чет выиграет РОТИ новость будет называться «Виктор Вембаньяма не выиграл приз лучшему новичку»
+5
-1
+4
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AaaaRrrr
Ответ Metallurg111
Холмгрен выглядит монструозно конечно, но и уровень партнеров выше у него безусловно
Партнеры у него действительно лучше, только это не основная причина того что он пока лучший новичок. Чет второй в команде по +-, второй по WinShares, даже если не видеть никакую стату, а просто смотреть игру, легко заметить что Чет второй лучший игрок в своей команде, то есть он лучше и полезнее всех кроме ШГА. Это не «Холмгрен крутой потому что его команда на втором месте», это «Его команда на втором месте потому что Холмгрен крутой».
+2
0
+2
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Валерий Королёв
Ответ celtics7
А почему не написали процентовку бросков у Вембы?
Там всё слишком печально, нельзя так сильно палить контору 43-27,5-80
+2
-1
+1
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Air Hornet
Миллера очень недооценивают конечно, парень крут
+1
-1
0
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Борис Потапкин
выздоравливай, Скут
0
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