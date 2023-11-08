Эрик Споэльстра: «Кайл Лаури ради победы готов рискнуть собой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кайл Лаури Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отметил эпизод, когда разыгрывающий Кайл Лаури подставился под Леброна Джеймса в решающий момент матча против «Лейкерс» (108:107).

«Вот что нам нравится в Кайле: ради победы он готов рискнуть собой Он делал это на протяжении всей своей карьеры.  Он бесстрашный, он жесткий, и он создает победные моменты.

На данном этапе его карьеры речь идет не о том, сколько очков он наберет, отдаст передач или что-то в этом роде. Мы любим его, когда он агрессивен и идет в краску. Когда наступает решающий момент, он знает, как принести победу», – сказал тренер.

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3 комментария

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Eskender
А похудеть он ради победы не готов?
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Tik Tot Don Don
Готов рискнуть своей задницей!
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rabindradat
ну, в Штатах это скорее читается "рискнуть зарплатой", а Кайл явно не готов менять условия последнего года в контракте.)
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