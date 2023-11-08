Эрик Споэльстра: «Кайл Лаури ради победы готов рискнуть собой»

Главный тренер « » отметил эпизод, когда разыгрывающий подставился под в решающий момент матча против « » (108:107).

«Вот что нам нравится в Кайле: ради победы он готов рискнуть собой Он делал это на протяжении всей своей карьеры. Он бесстрашный, он жесткий, и он создает победные моменты.

На данном этапе его карьеры речь идет не о том, сколько очков он наберет, отдаст передач или что-то в этом роде. Мы любим его, когда он агрессивен и идет в краску. Когда наступает решающий момент, он знает, как принести победу», – сказал тренер.