Эрик Споэльстра: «Кайл Лаури ради победы готов рискнуть собой»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отметил эпизод, когда разыгрывающий Кайл Лаури подставился под Леброна Джеймса в решающий момент матча против «Лейкерс» (108:107).
«Вот что нам нравится в Кайле: ради победы он готов рискнуть собой Он делал это на протяжении всей своей карьеры. Он бесстрашный, он жесткий, и он создает победные моменты.
На данном этапе его карьеры речь идет не о том, сколько очков он наберет, отдаст передач или что-то в этом роде. Мы любим его, когда он агрессивен и идет в краску. Когда наступает решающий момент, он знает, как принести победу», – сказал тренер.
3 комментария