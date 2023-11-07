Кендрик Перкинс: «Споэльстра позвал Леброна в свой офис и сказал: «У тебя какие-то претензии ко мне?»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, что и главный тренер «Майами» не ладили во время первого сезона Джеймса за «Хит».

«Культура « » заключалась в том, чтобы привлечь Леброна к ответственности.

Леброн и Споэльстра не сошлись во взглядах в первом сезоне. Спо позвал Брона в свой офис и сказал: «У тебя какие-то претензии ко мне?» На доске был написан номер Пэта Райли, и он сказал: «Если у тебя есть претензии ко мне, звони ему прямо сейчас», – рассказал Перкинс.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА