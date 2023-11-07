Кендрик Перкинс: «Споэльстра позвал Леброна в свой офис и сказал: «У тебя какие-то претензии ко мне?»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, что Леброн Джеймс и главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра не ладили во время первого сезона Джеймса за «Хит».

«Культура «Майами» заключалась в том, чтобы привлечь Леброна к ответственности.

Леброн и Споэльстра не сошлись во взглядах в первом сезоне. Спо позвал Брона в свой офис и сказал: «У тебя какие-то претензии ко мне?» На доске был написан номер Пэта Райли, и он сказал: «Если у тебя есть претензии ко мне, звони ему прямо сейчас», – рассказал Перкинс.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

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8 комментариев

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HK Traktor
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Никола Тесла
Рубрика: запоздалый инсайдер. Всего лишь спустя 12 лет рассказал.
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сапёр Водичка
Ответ Чудинов Дмитрий
))) смахивает на бред. Типа СПО так крут с Леброном и потом «а если что, я все расскажу старшему брату»
Тогда ты ничего не понял, дружище)).
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Чубака из половины Шака
Ответ HK Traktor
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Написал на пейджер ;)
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Tim Timson
крыша?)
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