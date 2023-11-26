Ассистент главного тренера «Минска»: «Не сдавались и пытались бороться до финального свистка»

Теги Локомотив-Кубань Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Ассистент главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий похвалил команду за то, что она боролась до последней секунды в матче против финалиста прошлого сезона Лиги ВТБ «Локомотива-Кубань» (86:90).

«Для нас получилась сегодня насыщенная игра, полная эмоций, взлетов и падений. Пару отрезков, к сожалению, провалили. Это не позволило нам зайти в более ровную концовку.

Хочется отметить, прежде всего, командную игру и командный дух. Где-то не успевали выполнить то, что задумывали в защите, но молодцы, что не сдавались и пытались бороться до финального свистка», – сказал Суховецкий.

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