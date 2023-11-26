Александр Секулич: «Джарреда Огунгбеми-Джексона было практически не остановить»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич отметил игру разыгрывающего « » Джарреда Огунгбеми-Джексона в сегодняшнем матче между командами (90:86).

«Прежде всего, вступили в игру против команды, на счету которой ноль побед, что, на мой взгляд, даже сделало их более опасными. Им нечего терять, поэтому мы подходили к этой игре, как и к любой другой, с большой энергией. Хорошо начали, также сделали несколько замен, а затем просто дали сопернику почувствовать игру.

Нам нужно понимать, что важна каждая игра. Не только против ЦСКА и «Зенита», нужно играть в каждом матче с одинаковым уровнем самоотдачи, всем игрокам. Чтобы не попадать в ситуации, подобные той, в которой оказались сегодня, играя не так умно.

Хочу отметить Джарреда Огунгбеми-Джексона. Он сыграл великолепно, его было практически не остановить сегодня. Он создал много проблем для нас и подверг нашу защиту серьезному испытанию», – сказал Секулич.

Огунгбеми-Джексон набрал 38 очков (второй результат сезона в лиге) и повторил рекорд сезона по эффективности – 42. Защитник «Минска» стал третьим игроком, который уже дважды в нынешнем чемпионате преодолел отметку в 30 набранных очков.