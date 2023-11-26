Александр Секулич: «Тот факт, что «Минск» еще не выигрывал в чемпионате, делает их только опаснее»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от завтрашней встречи с « », которая завершит первый круг начального этапа чемпионата.

– Как оцениваете «Минск» и чего ждете от самой игры?

– Тот факт, что «Минск» еще не выигрывал в чемпионате, делает их только опаснее. Они голодны до побед и при своих болельщиках точно будут стараться доказать, что способны выигрывать. А они, на мой взгляд, на это точно способны – им просто не повезло в нескольких проигранных матчах. Нужно с полной ответственностью отнестись к предстоящему матчу. Нет ни одной причины, чтобы недооценивать соперника. Наша команда будет стараться показать свой максимум в предстоящей встрече.

– На кого у соперника нужно будет обратить особое внимание в обороне?

– Играют активно и эффективно разыгрывающий Джарред Огунгбеми-Джексон, форварды Даниил Коско и Якоб Чебашек, которого я знаю по сборной Словении. Но не стану ограничиваться лишь на этим трио – у них хватает хорошего уровня исполнителей, но, главное, «МИНСК» показывает неплохой командный баскетбол. В нападении они здорово двигают мяч и очень вариативны, благодаря чему способны держать оборону соперника в напряжении все 40 минут матча.