Единая лига ВТБ. «Самара» – «Парма», «Локомотив-Кубань» примет «Руну» и другие матчи

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Енисей Минск Единая лига ВТБ Астана Самара Парма Руна Баскетбол

В среду, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Самара» дома сыграет с пермской «Пармой», краснодарский «Локомотив-Кубань» примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Астана
Дата проведения
22 ноября, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

Самара – Парма
Дата проведения
22 ноября, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Минск – Автодор
Дата проведения
22 ноября, 19.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Руна
Дата проведения
22 ноября, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 8-4, Енисей – 7-4, Руна – 6-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-5, МБА – 5-7, Парма – 4-7, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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