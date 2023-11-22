Единая лига ВТБ. «Самара» – «Парма», «Локомотив-Кубань» примет «Руну» и другие матчи

В среду, 22 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Самара» дома сыграет с пермской «Пармой», краснодарский « » примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 8-4, – 7-4, – 6-4, Локомотив-Кубань – 6-5, – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-5, МБА – 5-7, Парма – 4-7, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.