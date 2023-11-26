Ник Нерс о том, как удалось остановить Гилджес-Александера: «Мы лучше узнавали и реагировали на заготовки «Тандер»

Главный тренер «Филадельфии» объяснил, как команде удалось остановить лидера «Оклахомы» во второй половине встречи.

«Мы лучше узнавали и реагировали на их заготовки. Мне показалось, что мы были на шаг впереди.

Еще я надеялся, что у него не будет все залетать, как в первой половине. И затем мяч несколько раз вылетел из кольца, что сыграло большую роль», – заявил Нерс на послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александр завершил первую половину с 19 очками при 7 из 10 с игры. Третью четверть защитник отыграл полностью, но набрал лишь 2 очка, реализовав 1 из 7 попыток.