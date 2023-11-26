Джоэл Эмбиид о 6 из 6 с линии в последние 10 секунд: «Страшно, но мне это нравится. Я верю в себя»

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид 6 раз подошел к линии штрафных бросков в заключительные 10 секунд матча против «Оклахомы» (127:123).

Камерунец реализовал все 6 из них, не оставив «Тандер» шанса на камбэк.

«Страшно, но мне это нравится. Поэтому я и просил мяч каждый раз [перед нарушением правил], потому что верю в себя», – заявил Эмбиид после игры.

Эмбиид был в одной передаче от трипл-дабла: 35 очков, 11 подборов и 9 ассистов, а также 4 блок-шота и перехват (4 потери).

За 37 минут центровой реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.

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3 комментария

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Skeleton64
Мне кажется, будто Джоэль, забрав, наконец, этот проклятый титул МВП, достиг некоего компромисса с самим собой, что ли... словно подошёл к зеркалу и сказал "да, я крут и теперь всем это понятно". И начал играть просто в своё удовольствие, гармонично и уверенно сделался тем лидером, которого так долго ждали в Филадлеьфии. Ну и, конечно, помогло прекращение этой чехарды с привозными помогарями и доморощенным Беном Симонсом. У Эмбида полноценно его состав, его команда, где он главный на все сто и может делиться этой властью, как пожелает.
Рад за этого парня.
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kc6nxy8whs
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