Джоэл Эмбиид о 6 из 6 с линии в последние 10 секунд: «Страшно, но мне это нравится. Я верю в себя»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид 6 раз подошел к линии штрафных бросков в заключительные 10 секунд матча против «Оклахомы» (127:123).
Камерунец реализовал все 6 из них, не оставив «Тандер» шанса на камбэк.
«Страшно, но мне это нравится. Поэтому я и просил мяч каждый раз [перед нарушением правил], потому что верю в себя», – заявил Эмбиид после игры.
Эмбиид был в одной передаче от трипл-дабла: 35 очков, 11 подборов и 9 ассистов, а также 4 блок-шота и перехват (4 потери).
За 37 минут центровой реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.
Рад за этого парня.