Чет Холмгрен об Эмбииде: «Не сказал бы, что очень тесно общаемся, но мы уважаем друг друга»

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Чет Холмгрен Баскетбол

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен после поражения от «Филадельфии» (123:127) рассказал о своем отношении к действующему MVP Джоэлу Эмбииду.

Холмгрен и Эмбиид пропустили свой первый сезон в лиге из-за травм.

«Не сказал бы, что очень тесно общаемся, но мы уважаем друг друга. Работали с одним и тем же тренером, ходили в один и тот же зал и все такое.

Все это вызывает уважение у одного баскетболиста к другому. Я вижу, как он работает, он видит, как работаю я. Но когда выходим на площадку, мы готовы выкладываться на максимум», – поделился Холмгрен на пресс-конференции.

«Сиксерс» (11-5) закрепились на 4-й строчке Восточной конференции, «Тандер» (11-5) остались 2-ми на Западе.

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