«Я могу стать первым». Энтони Эдвардс хочет выступать в НБА и НФЛ одновременно»

Теги Миннесота НБА НФЛ Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс считает, что может стать первым спортсменом, выступающим одновременно в НБА и НФЛ.

В недавнем разговоре с комиком Марко Саммерсом в его ток-шоу «Открытые мысли», Эдвардсу был задан вопрос, может ли он еще играть в футбол и был ли когда-нибудь игрок, который выступал в обеих лигах.

«Думаю, я могу стать первым», – с уверенностью ответил Эдрвадс.

Баскетболист отметил, что карьера в НБА является его главным приоритетом.

«Наша команда хочет выиграть чемпионат. После этого что-нибудь придумаем», – сказал Эдвардс.

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9 комментариев

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Oleg Olegov
Это фигня. Вот если бы в НБА и ФНЛ одновременно, тогда да.
+7
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vlasovsport
Вот если бы он выступал в НБА и играл в настольный теннис...
+4
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Jerry Rodrogha
Не, надо сначала трипит сделать. А вот тогда можно в командировку в НФЛ сгонять и кино про инопланетян снять.
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si40w
Ради хайпа, в запас, когда-никогда в спецбригаде выйти, может кто-то из сливающих и взять
+2
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ vzi
После того, как ему в НФЛ пропишут пару раз шлемом в шлем, у него бросок в баскете будет трясущимися руками.
да он же не играл никогда так чисто я тут новенький ребята куда бежать
+3
-1
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Дэннис Молинарев
Одновременно НБА и снукер… было бы феерично
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Jerry Rodrogha
Ответ vzi
После того, как ему в НФЛ пропишут пару раз шлемом в шлем, у него бросок в баскете будет трясущимися руками.
Можно кикером играть. Вышел, пнул, сел.
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Аркадий Байдерин
Ответ vlasovsport
Вот если бы он выступал в НБА и играл в настольный теннис...
В шахматы
0
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