«Я могу стать первым». Энтони Эдвардс хочет выступать в НБА и НФЛ одновременно»

Атакующий защитник «Миннесоты» считает, что может стать первым спортсменом, выступающим одновременно в и НФЛ.

В недавнем разговоре с комиком Марко Саммерсом в его ток-шоу «Открытые мысли», Эдвардсу был задан вопрос, может ли он еще играть в футбол и был ли когда-нибудь игрок, который выступал в обеих лигах.

«Думаю, я могу стать первым», – с уверенностью ответил Эдрвадс.

Баскетболист отметил, что карьера в НБА является его главным приоритетом.

«Наша команда хочет выиграть чемпионат. После этого что-нибудь придумаем», – сказал Эдвардс.