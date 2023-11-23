«Я могу стать первым». Энтони Эдвардс хочет выступать в НБА и НФЛ одновременно»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс считает, что может стать первым спортсменом, выступающим одновременно в НБА и НФЛ.
В недавнем разговоре с комиком Марко Саммерсом в его ток-шоу «Открытые мысли», Эдвардсу был задан вопрос, может ли он еще играть в футбол и был ли когда-нибудь игрок, который выступал в обеих лигах.
«Думаю, я могу стать первым», – с уверенностью ответил Эдрвадс.
Баскетболист отметил, что карьера в НБА является его главным приоритетом.
«Наша команда хочет выиграть чемпионат. После этого что-нибудь придумаем», – сказал Эдвардс.
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