Энтони Эдвардс заблокировал мяч на высоте 343 см в матче с «Пеликанс»

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Энтони Эдвардс Дайсон Дэниэлс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором эффектного блок-шота 8 ноября в матче против «Нового Орлеана» (122:101).

Как информирует официальный статистический аккаунт NBA, прыжок Эдвардса составил 102 см (40 дюймов), а мяч находился на высоте 343 см (11 футов и 3 дюйма), когда защитник смахнул его с траектории.

Сегодня «Тимбервулвз» вновь обыграли «Пеликанс» – 121:120. Эдвардс набрал 23 очка, 4 передачи и 3 подбора (9 из 19 с игры).

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11 комментариев

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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Отец Мельдоний
Чемберлен допрыгивал до верхнего края щита, в прыжке с места мог забить штрафной бросок сверху - именно поэтому правило штрафных бросков изменили, пока мяч не коснется кольца игрок не должен пересекать линию. До Чемберлена никто не мог себе представить, что такое возможно. Прыжок у него был 120+ см. В данном случае ничего удивительно и достойного внимания в этой "новости" нет. Ну прыгнул высоко, и что тут выдающегося - в каждой второй игре можно такие моменты найти.
Эдвардс, конечно же, 216см, как и Чемберлен
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Максим Абашкин
Ответ rusty13
Слышал, что трёшку не вводили во времена Чемберлена, так как он забивал от неё сверху, и иногда даже с места. А ещё бывали случаи, когда он со штрафной линии допрыгивал сразу в раздевалку, а иногда и на парковку в свой кадилак малибу, если влом было душ принимать
Бывало даже в завтрашний день он допрыгивал
+3
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totocash
колько вроде 3,05 высотой. бывали и покруче и выше моменты у игроков, но эдвардс конечно лютый
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rusty13
Ответ Отец Мельдоний
Чемберлен допрыгивал до верхнего края щита, в прыжке с места мог забить штрафной бросок сверху - именно поэтому правило штрафных бросков изменили, пока мяч не коснется кольца игрок не должен пересекать линию. До Чемберлена никто не мог себе представить, что такое возможно. Прыжок у него был 120+ см. В данном случае ничего удивительно и достойного внимания в этой "новости" нет. Ну прыгнул высоко, и что тут выдающегося - в каждой второй игре можно такие моменты найти.
Слышал, что трёшку не вводили во времена Чемберлена, так как он забивал от неё сверху, и иногда даже с места. А ещё бывали случаи, когда он со штрафной линии допрыгивал сразу в раздевалку, а иногда и на парковку в свой кадилак малибу, если влом было душ принимать
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Light Yagami
Timing
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kern-dll
Ничесе, у чела рост 193, а у него в игровом моменте башка почти на уровне с кольцом.
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Оскар Муравьёв
Интересно какой стандинг рич и вингспан у Вити.. И насколько он может выпрыгнуть вверх от паркета
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Оскар Муравьёв
Ответ totocash
колько вроде 3,05 высотой. бывали и покруче и выше моменты у игроков, но эдвардс конечно лютый
Ну тут он же блочил.. Видно руку не до конца выпрямил.. Так что если чисто по высоте прыгал.. Спокойно 350 достал и выше.. Надо посмотреть какой у него стандинг рич... Но в любом случае выпрыгнуть на 102 см в игре это круто... Наверняка его максимальный вертикальный 110-112
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Оскар Муравьёв
Ответ Отец Мельдоний
Чемберлен допрыгивал до верхнего края щита, в прыжке с места мог забить штрафной бросок сверху - именно поэтому правило штрафных бросков изменили, пока мяч не коснется кольца игрок не должен пересекать линию. До Чемберлена никто не мог себе представить, что такое возможно. Прыжок у него был 120+ см. В данном случае ничего удивительно и достойного внимания в этой "новости" нет. Ну прыгнул высоко, и что тут выдающегося - в каждой второй игре можно такие моменты найти.
Ну у Уилта стандинг рич был 290 минимум... Ему достаточно на метр выпрыгнуть чтоб край щита достать... Он и высокий был и руки длинные у него.. А в прайме так вообще монстр был... Для такого гиганта прыгать выше чем на метр от паркета дорогого стоит
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Оскар Муравьёв
Ответ kern-dll
Ничесе, у чела рост 193, а у него в игровом моменте башка почти на уровне с кольцом.
Очень прыгуч наверняка прыжок 110 минимум вертикальный с разбегом
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