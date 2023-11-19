Атакующий защитник «Миннесоты» стал автором эффектного блок-шота 8 ноября в матче против «Нового Орлеана» (122:101).

Как информирует официальный статистический аккаунт NBA, прыжок Эдвардса составил 102 см (40 дюймов), а мяч находился на высоте 343 см (11 футов и 3 дюйма), когда защитник смахнул его с траектории.

Сегодня «Тимбервулвз» вновь обыграли «Пеликанс» – 121:120. Эдвардс набрал 23 очка, 4 передачи и 3 подбора (9 из 19 с игры).