Руди Гобер рассказал, как изменил Эдвардса: «Если хочешь стать великим, стать чемпионом и быть не таким, как остальные, ты должен играть в обороне»

Центровой «Миннесоты» рассказал, как он стал защитным наставником для .

«Когда Эдвардс оборонялся против действительно хорошего игрока, он принимал этот вызов. Но когда Энтони стоял против другого парня, который, возможно, не так известен или не так опасен, он расслаблялся. То включался, то выключался. Я пытался подтолкнуть его, говорил ему, что это нелегко. Все знают, что ты можешь быть очень хорош. Ты можешь набирать по 30 очков за игру, тебе будут платить, ты будешь звездой и все такое. Но если хочешь стать великим, стать чемпионом и быть не таким, как остальные, ты должен играть в обороне.

Я сосредоточил свое внимание на том, чтобы он был ответственным в этом плане. Подумал: «Я должен найти способ заставить его иметь одинаковое отношение к любому оппоненту». Обычного болельщика не будет интересовать, как ты ставишь спину, возвращаешься в оборону или выбегаешь из-под заслона. Их это не волнует, но защита сделает тебя чемпионом. И я хочу быть частью этого.

Так что да, у нас отличные отношения. Я его очень люблю. Он очень честный парень, очень искренний, и он хочет побеждать», – поделился Гобер.