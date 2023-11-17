Лука Дончич – второй в гонке за MVP-2024, Макси, Адебайо и Сабонис поднялись в десятку

Теги Бостон Денвер Индиана Майами Миннесота Филадельфия Сакраменто НБА Оклахома-Сити Домантас Сабонис Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Бэм Адебайо Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Тайриз Макси Баскетбол

НБА представила рейтинг игроков в гонке за MVP-2024 по ходу 4-й недели регулярки.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сместил центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и поднялся на вторую строчку. Никола ЙокичДенвер»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») сохранили позиции прошлой недели.

Энтони Эдвардс из «Миннесоты» на один пункт улучшил свое положение, Тайриз Халибертон из «Индианы» поднялся на 7-е место.

Тайриз Макси («Филадельфия»), Бэм Адебайо («Майами») и Домантас Сабонис («Сакраменто») также вошли в десятку лучших.

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2 комментария

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Лев Борисов
Я конечно понимаю, что тут мнение фанатов ГСВ не учитывается, но по-моему Карри уж точно заслужил быть в топ-10. Без него просто команда уровня Г-лиги
+3
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+2
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гилберт
А хто первый?
+1
0
+1
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