Лука Дончич – второй в гонке за MVP-2024, Макси, Адебайо и Сабонис поднялись в десятку
НБА представила рейтинг игроков в гонке за MVP-2024 по ходу 4-й недели регулярки.
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сместил центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и поднялся на вторую строчку. Никола Йокич («Денвер»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») сохранили позиции прошлой недели.
Энтони Эдвардс из «Миннесоты» на один пункт улучшил свое положение, Тайриз Халибертон из «Индианы» поднялся на 7-е место.
Тайриз Макси («Филадельфия»), Бэм Адебайо («Майами») и Домантас Сабонис («Сакраменто») также вошли в десятку лучших.
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