Лука Дончич – второй в гонке за MVP-2024, Макси, Адебайо и Сабонис поднялись в десятку

представила рейтинг игроков в гонке за MVP-2024 по ходу 4-й недели регулярки.

Разыгрывающий «Далласа» сместил центрового «Филадельфии» и поднялся на вторую строчку. (« »), Джейсон Тейтум (« ») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») сохранили позиции прошлой недели.

из «Миннесоты» на один пункт улучшил свое положение, из «Индианы» поднялся на 7-е место.

Тайриз Макси (« »), («Майами») и Домантас Сабонис («Сакраменто») также вошли в десятку лучших.