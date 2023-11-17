Тайриз Халибертон об Энтони Эдвардсе: «Он умеет все. Будущее лиги»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон высоко отозвался об уровне игры защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса.
Осенью Халибертон и Эдвардс вместе играли за команду США на ЧМ-2023.
«Энт потрясающий. Он творит нереальные вещи на площадке. Та первая встреча с Германией, когда он делал все и тащил один во второй половине, то был лучший перфоманс, который я видел собственными глазами.
Он упорно трудится каждый день, у него правильный подход к игре, он хочет побеждать. Он умеет все. Мне кажется, Энт является лучшим игроком на своей позиции. Будущее лиги, тут нет сомнений», – заявил Халибертон.
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