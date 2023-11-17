Тайриз Халибертон об Энтони Эдвардсе: «Он умеет все. Будущее лиги»

Теги Индиана Миннесота сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон высоко отозвался об уровне игры защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса.

Осенью Халибертон и Эдвардс вместе играли за команду США на ЧМ-2023.

«Энт потрясающий. Он творит нереальные вещи на площадке. Та первая встреча  с Германией, когда он делал все и тащил один во второй половине, то был лучший перфоманс, который я видел собственными глазами.

Он упорно трудится каждый день, у него правильный подход к игре, он хочет побеждать. Он умеет все. Мне кажется, Энт является лучшим игроком на своей позиции. Будущее лиги, тут нет сомнений», – заявил Халибертон.

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