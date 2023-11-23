Мело Тримбл: «Я новичок, еще никогда не встречался с УНИКСом, поэтому, надеюсь, поучаствую в чем‑то интересном»
Защитник ЦСКА Мело Тримбл в интервью «Матч ТВ» поделился ожиданиями от гостевого матча против действующего чемпиона Лиги ВТБ казанского УНИКСа.
— Чем этот матч особенный?
— Очевидно, что наш соперник — одна из лучших команд лиги. Да и мы — одна из лучших. Потому матч и особенный. Я здесь новичок, еще никогда не встречался с УНИКСом, поэтому, надеюсь, поучаствую в чем‑то интересном.
— Как готовились к этому матчу?
— Усердно тренировались, смотрели много видео. На самом деле, не сказал бы, что делали что‑то сложное. Понятно, что нам противостоит топ‑команда, так что будем чувствовать особую ответственность.
— Каковы сильные стороны УНИКСа, и что можно сделать, чтобы их нивелировать?
— Нам просто нужно быть лучше. Большего не скажу.
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