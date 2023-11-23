Дмитрий Кулагин: «Для нас важен каждый матч, но игру с ЦСКА считаю особенно принципиальной»

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин считает, что предстоящий домашний матч против особенно принципиальным.

«Подготовка к домашней встрече с ЦСКА проходит согласно плану, но не без трудностей. Для нас важен каждый матч, но предстоящую игру считаю особенно принципиальной – в том числе в турнирном плане. «Армейцы» показывают качественный баскетбол и заслуженно занимают верхнюю строчку в таблице. В наших планах – изменить текущее положение вещей.



Грядущее противостояние с ЦСКА обещает быть напряженным и интересным. С удовольствием приглашаю всех любителей баскетбола в четверг на трибуны «Баскет-холла». Рассчитываем на горячую поддержку болельщиков УНИКСа, которые будут гнать нас к победе», – сказал Кулагин.