Эмил Райкович о матче против УНИКСа: «Очень серьезно готовимся показать свой лучший баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович накануне гостевого матча против заявил, что армейцы готовятся показать свою лучшую игру против действующих чемпионов.

«Встреча с действующим чемпионом – хороший индикатор того, что мы сделали до этой стадии сезона и что необходимо сделать как следующий шаг прогресса команды.

УНИКС сохранил свой костяк, остается очень сильным соперником, одним из фаворитов на завоевание титула. У них, наверное, самая мощная передняя линия в лиге, у них отличные созидатели, они жестко защищаются.

В прошлом сезоне обе встречи в Казани завершились в овертаймах, поэтому играть здесь всегда интересно. Очень серьезно готовимся показать свой лучший баскетбол и постараемся одержать победу в непростой выездной игре», – сказал Райкович.