Эмил Райкович о матче против УНИКСа: «Очень серьезно готовимся показать свой лучший баскетбол»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович накануне гостевого матча против УНИКСа заявил, что армейцы готовятся показать свою лучшую игру против действующих чемпионов.

«Встреча с действующим чемпионом – хороший индикатор того, что мы сделали до этой стадии сезона и что необходимо сделать как следующий шаг прогресса команды.

УНИКС сохранил свой костяк, остается очень сильным соперником, одним из фаворитов на завоевание титула. У них, наверное, самая мощная передняя линия в лиге, у них отличные созидатели, они жестко защищаются.

В прошлом сезоне обе встречи в Казани завершились в овертаймах, поэтому играть здесь всегда интересно. Очень серьезно готовимся показать свой лучший баскетбол и постараемся одержать победу в непростой выездной игре», – сказал Райкович.

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