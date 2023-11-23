Велимир Перасович: «ЦСКА – сильнейшая на данный момент команда чемпионата»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне домашнего матча против ЦСКА назвал армейцев сильнейшей на данный момент командой чемпионата Лиги ВТБ.

«Наш соперник – лидер таблицы и сильнейшая на данный момент команда чемпионата. ЦСКА обладает физической мощью, отлично защищается и отдает больше всех в лиге результативных передач.

Нас ожидает интересный и сложный матч. Для победы каждый из нас должен проявить свои лучшие качества и сыграть на пределе возможностей», – отметил Перасович.

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