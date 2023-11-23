Велимир Перасович: «ЦСКА – сильнейшая на данный момент команда чемпионата»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне домашнего матча против назвал армейцев сильнейшей на данный момент командой чемпионата Лиги ВТБ.

«Наш соперник – лидер таблицы и сильнейшая на данный момент команда чемпионата. ЦСКА обладает физической мощью, отлично защищается и отдает больше всех в лиге результативных передач.

Нас ожидает интересный и сложный матч. Для победы каждый из нас должен проявить свои лучшие качества и сыграть на пределе возможностей», – отметил Перасович.