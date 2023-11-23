Име Удока: «Грегг Попович научил не пропускать ни одного этапа подготовки»

Главный тренер « » рассказал, как именно (« ») оказал на него влияние.

«Он научил не пропускать ни одного этапа подготовки. У нас каждый год были команды ветеранов, но мы начинали снизу вверх, как будто они ничего не умеют. Если вы делаете это с ветеранами и будущими членами Зала славы, выигрывавшими чемпионаты, очевидно, вы будете делать это с более молодой командой, которую вам нужно создать.

Видеть — это одно, но главное – это основные принципы и фундамент. Победный баскетбол, защита и командная игра. Все это проговаривалось, но в большей степени я наблюдал за тем, как он тренирует всех одинаково. Он придерживался тех же стандартов, если не жестче, с Тимом Данканом, Тони Паркером, Ману Джинобили и другими суперзвездами.

Но я больше думаю о том, что он сделал, чем о том, что он конкретно сказал. За 10 лет, проведенных рядом с ним, было сказано очень много», – рассказал Удока.