Главный тренер « » объяснил, почему держал на скамейке молодую звезду команды на протяжении всей 4-й четверти матча против « » (116:121).

«Те, кто находился на площадке, играли лучше. Они придали команде импульс. Мы набрали 35 очков за четверть. Мне понравилась энергия», – заявил Удока.

Грин отыграл 23 минуты, набрав 16 очков, 3 подбора и 2 передачи при 6 из 15 с игры.