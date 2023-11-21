Име Удока о пропуске Джейленом Грином 4-й четверти: «Те, кто находился на площадке, играли лучше»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Име Удока НБА Джейлен Грин Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока объяснил, почему держал на скамейке молодую звезду команды Джейлена Грина на протяжении всей 4-й четверти матча против «Голден Стэйт» (116:121).

«Те, кто находился на площадке, играли лучше. Они придали команде импульс. Мы набрали 35 очков за четверть. Мне понравилась энергия», – заявил Удока.

Грин отыграл 23 минуты, набрав 16 очков, 3 подбора и 2 передачи при 6 из 15 с игры.

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