Име Удока о пропуске Джейленом Грином 4-й четверти: «Те, кто находился на площадке, играли лучше»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока объяснил, почему держал на скамейке молодую звезду команды Джейлена Грина на протяжении всей 4-й четверти матча против «Голден Стэйт» (116:121).
«Те, кто находился на площадке, играли лучше. Они придали команде импульс. Мы набрали 35 очков за четверть. Мне понравилась энергия», – заявил Удока.
Грин отыграл 23 минуты, набрав 16 очков, 3 подбора и 2 передачи при 6 из 15 с игры.
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