Име Удока: «Иногда первая же возможность для броска – лучшая, какую только можно получить. Мы упустили несколько таких шансов»

Главный тренер « » после матча с « » (104:105) заявил, что иногда баскетболисты передерживают мяч или пытаются сыграть слишком сложно в ситуациях, когда можно бросить по кольцу.

«Иногда случается так, что держит мяч и у нас начинаются сложности. Просто иногда случается так, что первая же возможность для броска – лучшая, какую только можно получить. Если упустить такой шанс, то соперник может занять позиции и все усложнить.

Мы упустили несколько хороших возможностей для атаки, особенно в третьей и четвертой четвертях», – считает Удока.