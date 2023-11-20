Име Удока: «Иногда первая же возможность для броска – лучшая, какую только можно получить. Мы упустили несколько таких шансов»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока после матча с «Лейкерс» (104:105) заявил, что иногда баскетболисты передерживают мяч или пытаются сыграть слишком сложно в ситуациях, когда можно бросить по кольцу.
«Иногда случается так, что Алперен держит мяч и у нас начинаются сложности. Просто иногда случается так, что первая же возможность для броска – лучшая, какую только можно получить. Если упустить такой шанс, то соперник может занять позиции и все усложнить.
Мы упустили несколько хороших возможностей для атаки, особенно в третьей и четвертой четвертях», – считает Удока.
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