Име Удока: «Добавляем новые защитные элементы по ходу сезона»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока отметил прогресс команды при игре в обороне по ходу сезона.
«Несмотря на, что у нас был определенный план игры в обороне с переключениями, мы как бы реконструировали его, чтобы Алперен Шенгюн и остальные парни были более агрессивны. Так что, на мой взгляд, это было скорее добавление новых защитных элементов по ходу сезона, от матча к матчу. Вы видели это в предсезонке.
В каждом матче свои проблемы. «Сперс» разрезали нас своими забеганиями. Но у нас была возможность встретиться с ними снова, и мы прибавили. Так что для меня главным всегда был прогресс, даже несмотря на поражения на старте сезона или успехи в предсезонке», – сказал Удока.
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