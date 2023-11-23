Име Удока: «Добавляем новые защитные элементы по ходу сезона»

Главный тренер « » отметил прогресс команды при игре в обороне по ходу сезона.

«Несмотря на, что у нас был определенный план игры в обороне с переключениями, мы как бы реконструировали его, чтобы Алперен Шенгюн и остальные парни были более агрессивны. Так что, на мой взгляд, это было скорее добавление новых защитных элементов по ходу сезона, от матча к матчу. Вы видели это в предсезонке.

В каждом матче свои проблемы. «Сперс» разрезали нас своими забеганиями. Но у нас была возможность встретиться с ними снова, и мы прибавили. Так что для меня главным всегда был прогресс, даже несмотря на поражения на старте сезона или успехи в предсезонке», – сказал Удока.