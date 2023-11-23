Име Удока: «Добавляем новые защитные элементы по ходу сезона»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока отметил прогресс команды при игре в обороне по ходу сезона.

«Несмотря на, что у нас был определенный план игры в обороне с переключениями, мы как бы реконструировали его, чтобы Алперен Шенгюн и остальные парни были более агрессивны. Так что, на мой взгляд, это было скорее добавление новых защитных элементов по ходу сезона, от матча к матчу. Вы видели это в предсезонке.

В каждом матче свои проблемы. «Сперс» разрезали нас своими забеганиями. Но у нас была возможность встретиться с ними снова, и мы прибавили. Так что для меня главным всегда был прогресс, даже несмотря на поражения на старте сезона или успехи в предсезонке», – сказал Удока.

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1 комментарий

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Артем Андреев
Хьюстон и Орландо - два главных открытия сезона. Но если Мэджик и в прошлом году были весьма симпатичной молодой командой с хорошим потенциалом, то метаморфоза Хьюстона под руководством Удоки - это реально неожиданно. Пока что Удока - главный кандидат на лучшего тренера, привет Бостону.
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