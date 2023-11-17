Име Удока о Шенгюне: «Все эти шикарные пасы, обводки за спиной. Такое ощущение, что временами ему становится скучно по ходу игры»
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока поделился, что Алперен Шенгюн напоминает ему Арвидаса Сабониса.
«Понятно, эти шикарные передачи, обводки за спиной и все остальное. Это напоминает мне игру [Арвидаса] Сабониса, за которым я по молодости немного наблюдал в «Портленде».
Такое ощущение, что временами Шенгюну становится скучно по ходу игры, и он пытается сделать сложную передачу вместо простой, потому что и так просчитал все заранее», – сказал Удока.
В 9 матчах сезона Шенгюн набирает в среднем 19,4 очка, 8,2 подбора и 6 передач при 60% реализации с игры.
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