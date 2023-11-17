Име Удока о Шенгюне: «Все эти шикарные пасы, обводки за спиной. Такое ощущение, что временами ему становится скучно по ходу игры»

Главный тренер « » поделился, что напоминает ему .

«Понятно, эти шикарные передачи, обводки за спиной и все остальное. Это напоминает мне игру [Арвидаса] Сабониса, за которым я по молодости немного наблюдал в «Портленде».

Такое ощущение, что временами Шенгюну становится скучно по ходу игры, и он пытается сделать сложную передачу вместо простой, потому что и так просчитал все заранее», – сказал Удока.

В 9 матчах сезона Шенгюн набирает в среднем 19,4 очка, 8,2 подбора и 6 передач при 60% реализации с игры.