Сергей Юхневич: «Преобразили домашнюю арену насколько это возможно»

Генеральный директор «Руны» Сергей Юхневич в эфире программы «Вид сверху» рассказал, что сделал клуб с Дворцом спорта «Динамо» для дебюта в лиге ВТБ.



«Старались сделать с ареной максимум – добавить современности, яркости в телевизионной картинке. Чтобы удовольствие доставлял не только баскетбол, но и нахождение здесь. Очень много общались с Лигой, получили много рекомендаций.

Переместили судейский столик – по правилам он должен располагаться напротив основной камеры, а здесь проще переместить стол, чем камеру. Покрасили и отреставрировали паркет – добавили черный цвет, покрыли глянцевым лаком, чтобы свет отражался и выглядело стильно. Места на паркете также впервые появились на наших матчах именно в этом сезоне. В общем, преобразили арену ровно настолько, насколько это возможно», – заявил Юхневич.