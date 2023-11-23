Сергей Юхневич: «Преобразили домашнюю арену насколько это возможно»

Теги Единая лига ВТБ Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный директор «Руны» Сергей Юхневич в эфире программы «Вид сверху» рассказал, что сделал клуб с Дворцом спорта «Динамо» для дебюта в Единой лиге ВТБ.

«Старались сделать с ареной максимум – добавить современности, яркости в телевизионной картинке. Чтобы удовольствие доставлял не только баскетбол, но и нахождение здесь. Очень много общались с Лигой, получили много рекомендаций.

Переместили судейский столик – по правилам он должен располагаться напротив основной камеры, а здесь проще переместить стол, чем камеру. Покрасили и отреставрировали паркет – добавили черный цвет, покрыли глянцевым лаком, чтобы свет отражался и выглядело стильно. Места на паркете также впервые появились на наших матчах именно в этом сезоне. В общем, преобразили арену ровно настолько, насколько это возможно», – заявил Юхневич.

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