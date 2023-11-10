Сергей Юхневич о победе «Руны» над УНИКСом: «Надо отметить характер, который показали парни»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич назвал ключевые факторы победы дебютанта Лиги ВТБ в выездном матче с УНИКСом (86:83).

– Выиграв у чемпиона, дебютант Единой лиги сотворил в некотором роде сенсацию. Что стало залогом успеха «Руны»?

– Великолепная игра команды, великолепная работа тренерского штаба. И, конечно же, надо отметить характер, который показали парни, пусть и играли у нас сегодня 8-9 человек у нас. Ведь многие в команде травмированы, кто‑то заболел. Такой характер дорогого стоит.

УНИКС допустил недооценку по отношению к «Руне»?

– Хороший вопрос. Думаю, что в каких‑то аспектах – да. Возможно, после их победы над «Зенитом» они не видели в нас угрозы.

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