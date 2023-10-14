Сергей Юхневич: «Руна» почувствовала, что такое победа. Мы не хотим останавливаться»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич признался, что не удивился удачному старту команды в дебютном для нее сезоне Лиги ВТБ.

– Не сказать, что этот какой‑то большой сюрприз. Потому что в предсезонку мы тщательно готовились к Лиге ВТБ. Тем не менее это очень приятно, что мы своим дебютом вошли в историю. Конечно же, это очень хороший результат для нас, но сюрпризом, повторюсь, я бы это не назвал.

– Но все‑таки, наверное, реальность в какой‑то степени превзошла ваши ожидания?

– Очень тяжело описать эти чувства, потому что в целом мы ожидали такого показателя, но все же присутствовали мысли, что все может пойти не так, как мы ожидаем. Но, опять же, ожидания такого выступления были. Мы видели календарь, видели предсезонку и анализировали игру команд.

– Словом, надо учитывать и то, что с грандами вы пока не встречались?

– Да, конечно. Три победы на старте в дебютном сезоне – это приятно, но нельзя сказать, что мы очень удивлены.

– В чем видите преимущества вашей команды перед матчем с «Нижним»?

– Мне очень тяжело это оценивать, поскольку я не знаю, что происходит внутри команды соперника. Но мы голодные до побед. Сейчас мы почувствовали, что такое победа, и не хотим останавливаться.

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