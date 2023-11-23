«Финикс» совершил 52 штрафных броска в матче с «Голден Стэйт». Последний раз соперник «Уорриорз» так часто подходил к линии в 2015 году

« » совершил 52 штрафных броска в победной домашней игре против « » (123:115).

Последний раз соперник калифорнийцев вставал на линию штрафных бросков чаще в 2015 году – тогда «Даллас» совершил 54 броска с линии (уступил 110:123).

Сегодня у «Санз» лидеры Кевин Дюрэнт и Девин Букер подошли к линии 15 и 14 раз соответственно.

У «Уорриорз» по этому показателю лидировали Дарио Шарич и Трэйс Джексон-Дэвис (оба – 5).