«Финикс» совершил 52 штрафных броска в матче с «Голден Стэйт». Последний раз соперник «Уорриорз» так часто подходил к линии в 2015 году
«Финикс» совершил 52 штрафных броска в победной домашней игре против «Голден Стэйт» (123:115).
Последний раз соперник калифорнийцев вставал на линию штрафных бросков чаще в 2015 году – тогда «Даллас» совершил 54 броска с линии (уступил 110:123).
Сегодня у «Санз» лидеры Кевин Дюрэнт и Девин Букер подошли к линии 15 и 14 раз соответственно.
У «Уорриорз» по этому показателю лидировали Дарио Шарич и Трэйс Джексон-Дэвис (оба – 5).
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