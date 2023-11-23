«Финикс» совершил 52 штрафных броска в матче с «Голден Стэйт». Последний раз соперник «Уорриорз» так часто подходил к линии в 2015 году

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Баскетбол

«Финикс» совершил 52 штрафных броска в победной домашней игре против «Голден Стэйт» (123:115).

Последний раз соперник калифорнийцев вставал на линию штрафных бросков чаще в 2015 году – тогда «Даллас» совершил 54 броска с линии (уступил 110:123).

Сегодня у «Санз» лидеры Кевин Дюрэнт и Девин Букер подошли к линии 15 и 14 раз соответственно.

У «Уорриорз» по этому показателю лидировали Дарио Шарич и Трэйс Джексон-Дэвис (оба – 5).

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4 комментария

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Archer_Great
Ответ Илья Петров
ГС в принципе и сами справляются не плохо со сливами. Но в защиту просто не дают играть. Любое малейшие касания превращается в фол. От сюда и нервяк у игроков уже, просто тупо не дают играть. Да баскет контактный вид спорта и при желании можно в любой защите находить фолы. Как видно желание у судей есть.
Это Фостер задал тон всей судейской бригаде: у него давняя вражда с Полом, поэтому ГС были обречены))
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kern-dll
Ответ Archer_Great
Это Фостер задал тон всей судейской бригаде: у него давняя вражда с Полом, поэтому ГС были обречены))
Очередная победа Фостера )
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Илья Петров
Ответ totocash
финикс конечно сегодня был сильнее, вопросов нет. Но такое количество штрафных против гсв уже начинает пугать
ГС в принципе и сами справляются не плохо со сливами. Но в защиту просто не дают играть. Любое малейшие касания превращается в фол. От сюда и нервяк у игроков уже, просто тупо не дают играть. Да баскет контактный вид спорта и при желании можно в любой защите находить фолы. Как видно желание у судей есть.
+2
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